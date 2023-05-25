Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» активно готовятся к турниру, который пройдет 26 мая. На открытой тренировке побывал корреспондент «Известий» Семен Еремин.

По словам корреспондента, тренировка прошла в спокойной обстановке и больше напоминала дружеский спарринг. Бойцы отрабатывали новые и старые приемы, а также присматривались к противникам.

Британец Оли Томпсон в отличной форме, он не снижает темпа занятий даже перед турниром. Однако раскрывать планы на предстоящий поединок он не стал.

«Почему я должен тебе рассказывать план? Шучу, шучу. Знаешь, я готовился по всем направлениям. Посмотрим, что вообще для меня подготовил Алексей. Буду адаптироваться, а больше ничего не скажу», — рассказал он.

Его противник Алексей Емельяненко — яркий и опытный борец. У него было не так много времени на отработку фишек под соперника, поэтому в бою он, вероятнее всего, будет действовать по-классике. Спортсмен также отметил свою неплохую форму.

«Всё, чего не хватит по форме, я думаю, компенсируем за счет опыта», — добавил он.

Некоторые приемы Емельяненко отработал вместе с еще одним участником главного карда турнира, Юрием Рябым. Тем не менее бойцы действовали аккуратно, чтобы не травмировать друг друга перед турниром.

Соперник Рябого Ильяс Якубов, в свою очередь, заявил о готовности идти в бою до конца.

Меньше всех о своем будущем противнике осведомлен Алексей Леденев, так как младшего из братьев Емельяненко Ивана в деле практически никто не видел.

«Я лично не знаю, к чему готовиться. Попрет он, будет отступать, будет работать первым номером, вторым, будет драться, будет бороться? Я ничего о нем не знаю. И это круто, мы это выясним в октагоне», — поделился Леденев.

Емельяненко тем временем упорно тренировался, отрабатывал защиту и нападение, разрабатывал план поединка.

«Понятное дело, я такого борца затаскивать в партер не буду, буду пытаться избежать этого», — сообщил он корреспонденту.

Старший брат Ивана Александр встретится на ринге с блогером Евгением Ершовым, который специально для этого боя тренировал новый для себя удар — оверхенд. По словам спортсмена, он еще ни разу не использовал его в своей карьере, однако сейчас уже начинает применять оверхенд на практике.

Очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая. В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Кроме того, на ринг выйдут боец MMA Ильяс Якубов и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

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