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Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли процедуру взвешивания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 25 мая прошли процедуру взвешивания в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», поединки которого пройдут 26 мая.

У бойцов главного поединка вечера — звезды ММА россиянина Алексея Олейника и британца Оли Томпсона — 119,4 кг и 105,9 кг соответственно.

У участников соглавного боя Александра Емельяненко и бойца поп-MMA Евгения Ершова зафиксирован следующий вес: у Емельяненко — 120 кг, у Ершова — 100 кг.

Младший брат Александра Иван Емельяненко продемонстрировал 94,9 кг, а его соперник Алексей Леденев — 108,4 кг.

Участник четвертого боя Ильяс Якубов показал вес в 90,6 кг, его противник Юрий Рябой — 77,6 кг.

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В соперниках опытный англичанин Оли Томпсон, также зрители увидят поединки братьев Емельяненко

Ранее в этот день бразильский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Жуниор дос Сантус поддержал россиянина Алексея Олейника перед его боем с британцем Оли Томпсоном.

Также в этот день участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку перед турниром, который состоится 26 мая. Тренировка прошла в спокойной обстановке и больше напоминала дружеский спарринг. Бойцы отрабатывали новые и старые приемы, а также присматривались к противникам.

23 мая Олейник рассказал, что будет сложно провести свой коронный удушающий прием Томпсону, но пообещал попробовать.

Поединок Олейника против Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся российский боец MMA Ильяс Якубов и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Билеты на суперсерию можно приобрести по ссылке.

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