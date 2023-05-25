Экс-чемпион UFC поддержал Олейника перед боем с Томпсоном

Бразильский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Жуниор дос Сантус обратился к россиянину Алексею Олейнику перед его боем с британцем Оли Томпсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Привет всем фанатам из России, это Жуниор дос Сантус, и я хочу сказать, что я на 100% поддерживаю моего друга и легенду ММА Алексея Олейника. Как я сказал, он — легенда спорта, и скоро он будет выступать для вас, ребята, на РЕН ТВ. Давайте покажем ему нашу поддержку, вперед за очередной победой!» — сказал он 25 мая.

Ранее в этот день участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку перед турниром, который состоится 26 мая. Тренировка прошла в спокойной обстановке и больше напоминала дружеский спарринг. Бойцы отрабатывали новые и старые приемы, а также присматривались к противникам.

23 мая Олейник рассказал, что будет сложно провести свой коронный удушающий прием Томпсону, но пообещал попробовать.

Поединок Олейника против Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся российский боец MMA Ильяс Якубов и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

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