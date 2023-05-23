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Олейник рассказал о сложностях с его коронным приемом в бою с Томпсоном

Олейник: провести удушающий прием Томпсону будет сложно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский боец MMA Алексей Олейник 23 мая заявил, что провести его коронный удушающий прием британцу Оли Томпсону будет сложно, но «можно попробовать».

Во время пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Олейник VS Томпсон», ведущий задал российскому бойцу вопрос, собирается ли он проводить свой коронный удушающий прием Томпсону.

«В принципе, шея неплохая у Оли для этого. Но, я думаю, так как вы этого ждете, и все вокруг этого ждут, и он этого ждет тем более, наверное, это будет очень тяжело сделать. Хотя, наверное, попробовать можно будет», — ответил на это Олейник.

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Ранее в мае Томпсон предупредил, что его физическая форма лучше, чем думают многие. Он подчеркнул, что имеет все шансы на победу над россиянином.

За профессиональную карьеру Томпсон провел 37 боев и одержал победу в 21 из них. Его противник участвовал в 76 поединках и победил в 60 из них.

Поединок Олейника против Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся российский боец MMA Ильяс Якубов и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Билеты на суперсерию можно приобрести по ссылке.

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