Томпсон указал на превосходство его физической формы над ожиданиями публики

Британский боец ММА Оли Томпсон предупредил, что его физическая форма лучше, чем думают многие. Он уверен, что у него есть все шансы на победу над россиянином Алексеем Олейником в поединке, который пройдет в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», так как перерыв в карьере был не слишком долгим.

Томпсон отметил, что на подготовку к возвращению на ринг не ушло много времени. Его тренировки во время «отдыха» не прекращались.

«Когда ты долго занимаешься, тебе нужно быть толковее и чуть меньше тренироваться. Тренировать только то, что нужно», — поделился секретом боец.

Британец обратил внимание на то, что отказался от жима из-за противопоказаний, хотя еще три года назад выполнял его в несколько подходов, тягал 400 кг и даже приседал с этим весом.

Ранее в этот день Томпсон назвал своего российского соперника крутым парнем. Британец находится сейчас в предвкушении открыть для себя Россию, где никогда не был.

18 мая боец из Великобритании показал «Известиям» тренировку перед боем с Олейником. За профессиональную карьеру Томпсон провел 37 боев и одержал победу в 21 из них. Его противник участвовал в 76 поединках и победил в 60 из них.

Олейник 13 мая рассказал «Известиям» о своих планах завершить предстоящий бой с Томпсоном досрочно. Российский спортсмен указал на готовность плана боя на 75%.

Поединок Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.