Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о намерении РФ добиться стабилизации ситуации на Южном Кавказе
Политика
Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением
Мир
Посол Египта заявил о заинтересованности в разрешении украинского конфликта
Армия
ВС РФ уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ в Львовской области
Политика
Путин заявил о попытках недружественных стран создать миграционные проблемы в РФ
Спорт
Томпсон указал на превосходство его физической формы над ожиданиями публики
Общество
Патрушев предупредил о надвигающемся на Европу радиоактивном облаке
Политика
Путин заявил о непрекращающихся атаках Запада на ценности РФ
Мир
Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер
Мир
Патрушев назвал поставку ракет Storm Shadow Украине противоречащей нормам
Мир
Басист The Smith Энди Рурк умер в возрасте 59 лет
Общество
Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ
Авто
Lada Granta стала самым упоминаемым российским автомобилем в соцсетях
Сюжет:

Томпсон указал на превосходство его физической формы над ожиданиями публики

Томпсон перед боем с Олейником заявил, что его физическая форма лучше, чем многие думают
0
Фото: Commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский боец ММА Оли Томпсон предупредил, что его физическая форма лучше, чем думают многие. Он уверен, что у него есть все шансы на победу над россиянином Алексеем Олейником в поединке, который пройдет в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», так как перерыв в карьере был не слишком долгим.

Томпсон отметил, что на подготовку к возвращению на ринг не ушло много времени. Его тренировки во время «отдыха» не прекращались.

«Когда ты долго занимаешься, тебе нужно быть толковее и чуть меньше тренироваться. Тренировать только то, что нужно», — поделился секретом боец.

Британец обратил внимание на то, что отказался от жима из-за противопоказаний, хотя еще три года назад выполнял его в несколько подходов, тягал 400 кг и даже приседал с этим весом.

Светский раунд: какими нокаутами запомнился турнир РЕН ТВ
Вагабов и Романкевич легко победили своих соперников в главных боях вечера и теперь могут сойтись друг с другом

Ранее в этот день Томпсон назвал своего российского соперника крутым парнем. Британец находится сейчас в предвкушении открыть для себя Россию, где никогда не был.

18 мая боец из Великобритании показал «Известиям» тренировку перед боем с Олейником. За профессиональную карьеру Томпсон провел 37 боев и одержал победу в 21 из них. Его противник участвовал в 76 поединках и победил в 60 из них.

Олейник 13 мая рассказал «Известиям» о своих планах завершить предстоящий бой с Томпсоном досрочно. Российский спортсмен указал на готовность плана боя на 75%.

Поединок Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023