Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве. На волейбольной арене «Динамо» пройдут четыре поединка.

Бои пройдут в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Олейник выступает на профессиональном уровне с 1996 года, он победил в 60 поединках из 76 за свою карьеру. Томпсон выходит на ринги в качестве профессионального бойца 14 лет. На его счету 37 схваток и 21 победа.

Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова.

Помимо этого, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев.

Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ 26 мая проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.

Ранее, 22 апреля, Александр Шлеменко победил Ясубея Эномото из Швейцарии. Российский боец получил пояс чемпиона в главном бою турнира по кикбоксингу «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Позднее Шлеменко рассказал «Известиям», что перед боем со своим соперником его одолевали страхи и сомнения. Как признался спортсмен, больше всего он переживал о том, что может снова получить травму носа.