Александр Шлеменко одержал победу в бою с Ясубеем Эномото

В главном бою турнира по кикбоксингу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля Александр Шлеменко победил Ясубея Эномото из Швейцарии. Российский боец получил пояс чемпиона.

«Александр Поветкин надел мне пояс — о чем еще можно мечтать? Ясубей Эномото дрался только с топовыми бойцами. Что тут сказать? Он красавец», — поделился впечатлениями Шлеменко.

В начале поединка бойцы прощупывали друг друга. Несмотря на скорость Эномото, Шлеменко смог нанести несколько сильных и точных ударов.

В первую минуту боя лидировал Эномото. Но российский боец, по мнению комментаторов турнира, был сильно жестче швейцарца.

В результате Александр Шлеменко получил пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ» единогласным решением судей.

Ранее, 21 апреля, российский боксер, чемпион Олимпийских игр в Афинах Александр Поветкин предрек победу Шлеменко. Он заявил, что Александр «хороший ударник» и будет за него болеть.

20 апреля оба боксера уложились в вес перед поединком в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Вес обоих бойцов не вышел за рамки категории.

Впервые бойцы встретились в Москве в 2014 году, бой прошел по правилам ММА. Александр беспрерывно атаковал и победил единогласным решением судей.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире транслировал турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Посмотреть бой Шлеменко–Эномото и другие поединки можно на странице группы РЕН ТВ в соцсети «ВКонтакте».