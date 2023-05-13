Олейник заявил о планах закончить бой с Томпсоном досрочно

Боец ММА Алексей Олейник сообщил «Известиям» 13 мая о своем намерении закончить предстоящий бой с британцем Оли Томпсоном досрочно. Российский боец заявил, что план боя готов на 75%.

Олейник считает Томпсона достойным противником.

«Неправильно говорить, что человек, которому 40 [лет] и у которого 40 боев профессиональных <…>, не очень опытный. 40 боев даже у наших самых-самых заслуженных звезд [нет]… Посмотрите, сколько у них боев: или меньше, или максимум столько же», — поделился мнением о своем сопернике Олейник.

Собеседник «Известий» назвал британца взрывным, состоявшимся и сильным.

«Недостаток в технике зачастую можно перекрывать этими вещами», — подчеркнул Олейник.

12 мая боксер Эдуард Трояновский назвал сильную сторону Олейника: он прекрасно владеет удушающим приемом и способен показать себя с хорошей стороны.

10 мая боец смешанного стиля Андрей Семенов рассказал, что Олейник долго отсутствовал в РФ, это будет его первое выступление после приезда на родину. Он предположил, что боец постарается закончить поединок против Томпсона в борьбе.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.