Трояновский назвал сильную сторону бойца ММА Олейника

Боксер Эдуард Трояновский в пятницу, 12 мая, в беседе с «Известиями» назвал сильную сторону бойца ММА Алексея Олейника в предстоящем поединке с британцем Оли Томпсоном.

По его словам, Олейник прекрасно владеет удушающим приемом и способен показать себя с хорошей стороны.

«Все его знают как человека, владеющего удушающим приемом. Он может проигрывать там раунд-два, а потом добраться до шеи и удушить», — отметил Трояновский.

Кроме того, как подчеркнул боксер, Олейник имеет признание за границей.

«Он молодец, что согласился выступить, порадовать болельщиков», — добавил спортсмен.

За свою профессиональную карьеру Олейник провел 76 боев, одержав 60 побед. Его соперник Томпсон имеет в активе 37 боев и 21 победу.

10 мая боец смешанного стиля Андрей Семенов рассказал, что Олейник долго отсутствовал в России, и это будет его первое выступление после приезда на родину. Он предположил, что боец постарается закончить поединок против Томпсона в борьбе.

Ранее, 29 апреля, боец Сергей Калинин, известный под прозвищем Кратос, заявил «Известиям», что Томпсону будет очень тяжело в бою с Олейником, так как спортсмен готов к обмену ударами и тяжелой борьбе.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.