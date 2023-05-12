Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крыму предостерегли Великобританию от втягивания в украинский конфликт
Армия
Рогов заявил об угрозах сотрудникам ЗАЭС со стороны киевских властей
Происшествия
На улице в Мелитополе сработало СВУ
Мир
В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке
Мир
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до восьми
Экономика
В Wildberries сообщили о достижении договоренности с продавцами
Армия
Эксперт рассказал об украинской «гвардии наступления» под Артемовском
Мир
CNN узнал об уходе с поста заместителя госсекретаря США этим летом
Мир
Politico узнало об отсутствии возражений ЕС по энергетическим санкциям против РФ
Мир
WSJ назвала имя потенциального гендиректора Twitter вместо Маска
Общество
Суд приговорил Анатолия Быкова к 17 годам заключения в общей сложности
Происшествия
В подмосковном Дзержинском загорелся склад
Общество
Финансист посоветовал ежемесячно откладывать от 5 до 10% доходов
Сюжет:

Трояновский назвал сильную сторону бойца ММА Олейника

Боксер Трояновский заявил, что сильной стороной бойца ММА Олейника является удушающий прием
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боксер Эдуард Трояновский в пятницу, 12 мая, в беседе с «Известиями» назвал сильную сторону бойца ММА Алексея Олейника в предстоящем поединке с британцем Оли Томпсоном.

По его словам, Олейник прекрасно владеет удушающим приемом и способен показать себя с хорошей стороны.

«Все его знают как человека, владеющего удушающим приемом. Он может проигрывать там раунд-два, а потом добраться до шеи и удушить», — отметил Трояновский.

Кроме того, как подчеркнул боксер, Олейник имеет признание за границей.

«Он молодец, что согласился выступить, порадовать болельщиков», — добавил спортсмен.

За свою профессиональную карьеру Олейник провел 76 боев, одержав 60 побед. Его соперник Томпсон имеет в активе 37 боев и 21 победу.

Джонсон не бэйби: из-за чего Дацик проиграл бой американцу
Гость из США провел классный бой и попросил гражданство России, Шульский одолел бразильца Сузарта

10 мая боец смешанного стиля Андрей Семенов рассказал, что Олейник долго отсутствовал в России, и это будет его первое выступление после приезда на родину. Он предположил, что боец постарается закончить поединок против Томпсона в борьбе.

Ранее, 29 апреля, боец Сергей Калинин, известный под прозвищем Кратос, заявил «Известиям», что Томпсону будет очень тяжело в бою с Олейником, так как спортсмен готов к обмену ударами и тяжелой борьбе.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023