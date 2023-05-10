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Семенов спрогнозировал завершение боя Олейника против Томпсона

Боец Семенов: Олейник постарается закончить бой против Томпсона в борьбе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец MMA Алексей Олейник постарается завершить в борьбе поединок против британца Оли Томпсона в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Такой прогноз в среду, 10 марта, в беседе с «Известиями» сделал боец смешанного стиля Андрей Семенов (Белая Акула).

Семенов напомнил, что Олейник долго отсутствовал в России, и это будет его первое выступление после приезда на родину.

«Я думаю, Алексей будет в своей манере вести бой, в партере, и закончит поединок в борьбе. Его «коронки» (коронные приемы. — Ред.) — удушающие приемы», — сказал боец.

Он обратил внимание на то, что Олейник в последнее время подтянул свою ударную технику, припомнив его бой с бразильцем Фабрисиу Вердумом на турнире UFC 249, завершившийся победой россиянина.

«Нельзя упускать, что в последнее время Леша уделяет внимание рукам. Здесь не нужно недооценивать его руки и борцовские навыки», — заключил Семенов.

За свою профессиональную карьеру Олейник провел 76 боев, одержав 60 побед. Его соперник имеет в активе 37 боев и 21 победу.

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В конце апреля россиянин рассказал, что выбрал участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», чтобы порадовать соотечественников своим боем. Он признался, что у него было предложение от UFC, но он ответил отказом.

В том же месяце боец Сергей Калинин, известный под прозвищем Кратос, заявил «Известиям», что Томпсону будет очень тяжело в бою с Олейником, так как спортсмен готов к обмену ударами и тяжелой борьбе.

Оценивая предстоящий поединок, боксер Дмитрий Кудряшов также предрек победу Олейника. Кудряшов отметил, что у российского спортсмена есть «большая мотивация» для продолжения своей карьеры в России, и он ждет от него яркого выступления.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира, который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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