Олейник рассказал о желании порадовать публику боем против Томпсона

Российский боец ММА Алексей Олейник 26 апреля поделился ожиданиями от боя против британца Оли Томпсона, который состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Олейник рассказал, что у него были предложения по боям от промоушенов, в том числе от UFC, но он хотел вернуться в Россию и порадовать соотечественников.

«Хотелось уже немножко на родине у себя побыть и повыступать в том числе», — сказал российский боец.

В активе Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья. Свой последний поединок он провел 1 октября 2022 года. На счету Томпсона 21 победа и 17 поражений, в том числе в последних четырех поединках.

Бой пройдет 26 мая в Москве. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова.

Помимо этого, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.