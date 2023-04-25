Олейник проведет 26 мая бой с британцем Томпсоном в Москве

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проведет бой с британцем Оли Томпсоном в Москве 26 мая. Об этом 25 апреля он сообщил ТАСС.

«Да, проведу бой с Томпсоном. Отдохнул месяцев семь-восемь и понял, что можно еще поработать. Предложили хорошие условия в России, не хуже, чем в UFC. Решили, что можно выступить», — сказал Олейник.

В активе 45-летнего российского спортсмена 60 побед, 17 поражений и одна ничья. Свой последний поединок Олейник провел 1 октября 2022 года. Он уступил единогласным решением судей шведу Илиру Латифи на турнире UFC Fight Night.

На счету 43-летнего Томпсона 21 победа и 17 поражений, в том числе в последних четырех поединках. До 2009 года он был стронгменом.

Ранее, 23 апреля, россиянин Сергей Павлович победил американца Кертиса Блейдса нокаутом в главном поединке турнира UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе. Поединок завершился в первом раунде.