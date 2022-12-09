Дать пятого: Анкалаев может стать очередным российским чемпионом UFC

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC 282, в главном поединке которого россиянин Магомед Анкалаев встретится с бойцом из Польши Яном Блаховичем. Они сразятся за вакантный титул в полутяжелом дивизионе. Изначально бой Магомеда и Яна носил статус соглавного, но всё изменилось после того, как сорвалась встреча Иржи Прохазки и Гловера Тейшейры. Чех получил тяжелую травму плеча на тренировке и выбыл на длительный срок. По худшим прогнозам, Прохазка не выйдет в клетку в ближайший год. В случае победы Анкалаев станет пятым чемпионом UFC из России после Олега Тактарова, Хабиба Нурмагомедова, Петра Яна и Ислама Махачева.

Дело случая

Чешский чемпион благородно оставил титул, чтобы сконцентрироваться на восстановлении и не тормозить дивизион. Изначально руководство UFC предлагало Гловеру Тейшейре бой за вакантный пояс с Магомедом Анкалаевым, но бразильский ветеран отказался. Гловер был готов дать реванш Блаховичу, а к Анкалаеву потребовал больше времени на подготовку. Такие условия UFC не устроили, поэтому Тейшейра остался без поединка, а претендентская встреча Анкалаева и Блаховича превратилась в чемпионскую.

Блахович рассказывал, что узнал о переменах последним, потому что летел в самолете. «Это подарок к Рождеству. Это лучший подарок. Я был в самолете, когда мне сообщили о том, что наш бой с Анкалаевым будет за титул. Сначала я не мог в это поверить, но затем всё переосмыслил и понял, что этот шанс должен был получить еще после боя с Ракичем, но Тейшейра потребовал реванш с Прохазкой. Поэтому мне нужно было дождаться этого момента и провести еще один промежуточный бой, но судьба меня подтолкнула вперед и предоставила возможность подраться за титул без этого боя», — приводит слова Блаховича MMA Junkie.

Дать пятого_2 Гловер Тейшейра Фото: TASS/Zuma/Jonathan Hayward

Сам Прохазка, хоть и поступил максимально достойно, почему-то не считает, что Анкалаев заслуживает боя за пояс. Иржи заявил, что с Тейшейрой поступили нечестно, хотя ни у кого из участников титульной гонки нет такой длинной победной серии, как у Магомеда. Россиянин выиграл девять боев подряд, в то же время вся карьера Прохазки в UFC насчитывает три успешных поединка. Блахович же в последний раз проиграл в октябре 2021-го, когда был задушен Тейшейрой. С тех пор поляк одержал лишь одну победу: в мае 2022-го Александр Ракич не смог продолжить бой из-за травмы колена.

Анкалаев методично сметал с пути всех соперников. Лишь однажды россиянин допустил обиднейшую осечку, когда доминировал над Полом Крэйгом в течение всего боя, но попался в удушение треугольником и постучал на последней секунде. Этот бой стал для него дебютом в UFC, и с тех пор Магомед не проигрывал, а пять из девяти побед завершил нокаутами.

Дать пятого_1 Боец UFC Ян Блахович Фото: TASS/Zuma/Reinaldo Reginato

В интервью UFC Russia Анкалаев рассказывал, что думал о завершении карьеры бойца после поражения от Крэйга. Магомед на месяц отстранился от социума и ни с кем не виделся, но затем собрался и начал тренироваться еще усерднее.

Поиск слабостей

Последние четыре соперника Анкалаева — настоящие топы, входящие в первую десятку рейтинга. Магомед одолел Никиту Крылова, Волкана Оздемира, Тиаго Сантоса и Энтони Смита, не испытав при этом серьезных проблем. Самое опасное, что пережил россиянин за эти четыре боя, — нокдаун во втором раунде от Сантоса.

До встреч с парнями из топ-10 Анкалаев получил опыт одной из самых странных дилогий в истории UFC. Первый бой с Ионом Куцелабой закончился за 39 секунд — судья остановил встречу, когда увидел, как сильно шатает молдавского бойца. Куцелаба уверял, что он просто сымитировал состояние грогги, чтобы усыпить бдительность соперника, и бойцам устроили реванш. Перед второй встречей молдаванин уверял, что у Магомеда нет шансов, но Анкалаев доказал обратное, финишировав Куцелабу в конце первого раунда.

Уровни Куцелабы и Блаховича вряд ли сравнимы, но поляк не всегда входил в топ полутяжелого дивизиона. Ян выступает в UFC с 2014 года, он дебютировал с яркой победы над Илиром Латифи, но после этого выдал провальную серию — четыре поражения в пяти боях.

Дать пятого_3 Магомед Анкалаев во время боя с Энтони Смитом в Далласе Фото: Getty Images/Chris Unger

Но затем Блахович будто переродился. До поражения Тейшейре поляк выиграл девять из десяти последних поединков, а единственное поражение случилось в начале 2019-го от еще не сдавшего Тиаго Сантоса. Ян вырубал Кори Андерсона и Доминика Рейеса, а ранее непобежденного Исраэля Адесанью попросту залежал.

Блаховичу уже 39 лет, и на фоне 30-летнего Анкалаева поляк — настоящий ветеран. Магомед считается явным фаворитом у букмекеров: на победу россиянина дают коэффициент 1,33, тогда как на выигрыш Блаховича можно поставить с кэфом 3,25. Здесь нет ничего удивительного: в успех польского бойца действительно мало кто верит.

— Как выиграть бой у Блаховича? Словами тяжело это передать, в бою покажем, когда клетка закроется, — подчеркнул «Известиям» Магомед Анкалаев. — В чем бы он ни был хорош, мы пойдем туда, где у него слабо. Это бой, у нас есть голова, есть угол, тренер. Думаю, мы найдем ключи, как его выиграть.

Анкалаев — боец с базой в греко-римской борьбе и высокими навыками в стойке, в стиле россиянина сложно найти слабые места. Магомед вряд ли повторит нелепую ошибку, которая стоила ему поражения от Крэйга. Блахович же, похоже, прошел свой пик.

В случае победы Анкалаев станет пятым чемпионом UFC из России после Олега Тактарова, Хабиба Нурмагомедова, Петра Яна и Ислама Махачева. Каждый раз россияне забирали пояс в поединках за вакантный титул, и история повторится вновь, но это не так важно, ведь, скорее всего, со всеми топовыми претендентами Магомед еще встретится.