Последняя капа: перезапустит ли карьеру Волкова победа над Розенстрайком

Российский тяжеловес Александр Волков одержал победу техническим нокаутом над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком в главном бою турнира UFC Fight Night 207. 33-летний Волков одолел 34-летнего Розенстрайка в первом раунде — судья остановил бой, когда у соперника россиянина вылетела капа. Спортсмен из Суринама не согласился с решением арбитра, хотя назвать его спорным довольно сложно. Судья сохранил здоровье бойца: ситуация для Розенстрайка становилась критической.

Другая подготовка

Еще год назад Александр Волков был близок к титульному бою в UFC, но проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану. Дело было в июне. В октябре Волков одержал довольно невзрачную победу над Марчином Тыбурой, а в апреле 2022-го потерпел сокрушительное поражение от Тома Аспиналла. Был момент, когда Волков отправил Аспиналла в нокдаун, но в целом в стойке он смотрелся хуже, а в партере англичанин его растерзал и победил в первом раунде болевым приемом на руку.

Это было тяжелое поражение, но Волков не стал брать длинную паузу, согласившись на бой с Жаирзиньо Розенструйком на коротком уведомлении. Изначально соперником суринамца должен был стать Тыбура, но поляк снялся с боя, и Волкову предложили выйти на замену.

Фото: Getty Images/Chris Unger Александр Волков перед боем

В этот раз Александр немного изменил подготовку к поединку. В Москве он тренировался лишь неделю, а оставшееся время работал в Кисловодске (три недели) и в Калифорнии (две недели). Изменился и состав угла. Тренер Тарас Кияшко не полетел в Америку из-за отсутствия визы, и секундантами Александра стали Кенни Джонсон из зала Black House (он, впрочем, далеко не новичок в углу «Драго»), бывший боец UFC и Strikeforce, менеджер Ти Джея Диллашоу и друг Даны Уайта Тики Госн, а также Олег Тактаров — первый российский чемпион UFC.

Кто-то скажет, что Тактаров — лишь победитель турнира UFC 6. Но два года назад люди, стоявшие у истоков промоушена — Арт Дэйви и Боб Мейровитц, — заявили, что именно Олег Николаевич стал первым чемпионом UFC из России.

О том, что Тактаров будет секундировать Волкова, стало известно в день боя. На этом же турнире он был угловым у Рината Фахретдинова, который победил единогласным решением судей Андреаса Михайлидиса.

По «плану А»

Соперник у Волкова в эту ночь был более чем серьезный. Розенстрайк пришел в ММА из кикбоксинга, в UFC он подписался в 2019-м и выиграл четыре боя подряд. Все — нокаутами. В мае 2020-го Франсис Нганну снес суринамца за 20 секунд, после чего Жаирзиньо (родители так назвали его в честь лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 1970 года) провел четыре боя: проиграл решениями Сирилу Гану и Кертису Блейдсу и победил нокаутами Джуниора дос Сантоса и Аугусто Сакаи.

Фото: Getty Images/Chris Unger Бой между Александром Волковым и Жаирзиньо Розенстрайком

Но несмотря на все достижения противника, Волков одержал довольно быструю победу — свою самую быструю в UFC. Александр активно начал бой — с двух киков в корпус. Москвич завладел центром октагона, суринамец же искал момент для удара. Этот момент настал, когда Розенстрайк поймал ногу Волкова и полетел вперед с размашистыми ударами. За Александра стало страшно, но он вышел из непростой ситуации невредимым. Даже выкинул удар в ответ. Меткий или нет — надо смотреть на повторе.

А вскоре закончился и сам бой: Волков нанес великолепный правый прямой, Розенстрайк поплыл, Александр начал его добивать, и рефери Херб Дин остановил поединок. Ранняя остановка, потому что Жаирзиньо сразу поднялся? Вряд ли. Дин сохранил здоровье бойца, потому что ситуация для Розенстрайка была критической.

Хотя суринамец с этим и не согласен.

«Я немного сбит с толку из-за того, как прошел бой, и разочарован, что его остановили так рано, — написал боец в Twitter. — Это была опасная ситуация, но я был далек от того, чтобы сдаться. Разве я лежал в отключке? То-то же. Мы с Александром только начали размен, и это то, что все хотели увидеть. Уважение Александру, что принял бой. У меня нет серьезных повреждений, и я хочу вновь подраться как можно скорее».

Волков же после боя рассказал, за счет чего добился убедительной победы, и поделился планами на будущее.

Фото: Getty Images/Chris Unger

— Всё, что было задумано, я идеально реализовал, не допустил ошибок, — сказал россиянин. — Моя задача заключалась в том, чтобы не давать ему идти вперед и отвечать ударом на удар. В результате ему пришлось пятиться, а дальше уже я сделал свою работу у сетки. У меня был «план Б» — перевести его на землю и показать, насколько я хорош в борьбе. Однако мне не пришлось этого делать, потому что сработал «план А». Я доказал, что являюсь одним из лучших ударников в UFC. Я готов драться с любым. Ситуация в дивизионе довольно непростая, потому что чемпион восстанавливается после травмы, а на осень уже анонсированы бои с участием топовых тяжеловесов. Чтобы получить бой за титул, мне придется драться с тем, кто выше меня в рейтинге. Я же одержал победу над соперником, с которым Ган прошел всю дистанцию. Я готов драться с любым, кто выше меня, — просто дайте мне эту возможность.

Олег Тактаров также считает, что россиянин способен вернуться в борьбу за титул.

— Насколько эта победа важна, учитывая предыдущие поражения? Для любого спортсмена, можно сказать, это перевозрождение и уверенность в самом себе, — отметил в беседе с «Известиями» бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю. — Очень рад, что он смог в очередной раз переступить самого себя. Надеюсь, сейчас у него всё получится. Поздравляю!