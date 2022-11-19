Минеева поле: как чемпион Fight Nights разбил тяжеловеса Фернандо Родригеса

В главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 ноября чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев победил бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса . Россиянина не смутила разница в более чем 20 кг, он доминировал от и до, а после поединка отправляется служить в армию. Другие бои также вышли запоминающимися, а в бою Александра Гельвиха и Дениса Бурматова и вовсе потребовался экстра-раунд.

Пять из десяти

Предыдущий бой Минеев провел двумя месяцами ранее, когда нокаутировал боснийца Эрко Джуна в Элисте. Тот поединок стал для Волжанина первым с 2014 года, где нужно было бороться по правилам кикбоксинга. Родригес свой крайний бой проиграл экс-бойцу UFC Карлосу Фелипе — соотечественники встретились в августе по правилам кулачки, и Фелипе забрал победу решением судей. А за пару недель до этой схватки Фернандо подрался в России с Гаджи «Автоматом» Наврузовым. Бой по правилам бокса в ММА-перчатках завершился победой Санто Форте раздельным решением, но позже результат пересмотрели на ничью. Всего Родригес бился с россиянами четырежды и ни разу не выиграл.

Вряд ли он мог прервать эту неудачную серию на Минееве. К тому же чемпион Fight Nights стал самым статусным оппонентом в карьере бразильца .

Минеева поле Бой Владимира Минеева и Фернандо Родригеса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Поединок позиционировался как прощальный перед уходом Минеева в армию. Боец получил повестку в период частичной мобилизации и намерен снова надеть военную форму — ранее он служил в ВДВ по контракту. С Родригесом у «Волжанина» серьезного конфликта не было — соперники только обвиняли друг друга в употреблении запрещенных препаратов.

В первом раунде Минеев отдал инициативу Родригесу . Последний проверял россиянина лоу-киками и фронт-киками по корпусу. Владимир не форсировал события, и создалось ощущение, что первый отрезок забрал его оппонент. Во второй трехминутке Минеев активизировался, но с Родригесом оказалось непросто — бразилец не стеснялся рубиться и при случае клинчевать россиянина.

В третьем раунде россиянин включил скорость и начал набрасывать комбинации. Итогом одной из них стал нокдаун , после которого Родригес поднялся не сразу. Бразилец запаниковал — разница в классе стала очевидной. В последние 30 секунд Минеев уронил Родригеса мощными боковыми еще дважды — после трех нокдаунов рефери остановил поединок.

Минеева поле Бой Владимира Минеева и Фернандо Родригеса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Мне кажется, мы еще могли продолжить драться, — сказал «Известиям» Владимир Минеев . — По-моему, второй раз ему отсчитали нокдаун в третьем раунде? А по правилам должны три раза отсчитать, чтобы закончить поединок. Или надо, чтобы был какой-то глушняк. Но мне кажется, что он еще мог двигаться и продолжать бой. Это не то чтобы недовольство. Люди взяли билеты, приехали сюда через пробки посмотреть на эту историю. И до нас были бои яркие, красочные, но тоже закончились быстро. Я думаю, что надо было побоксировать, показать красоту кикбоксинга. По 10-балльной шкале доволен собой на пять , потому что не все получалось. Думал, что нанесу ему больше урона ногами, что он начнет хромать. Плюс, наверное, в начале я был немного зажат.

Победа принесла Минееву пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в супертяжелом весе . Но неизвестно, когда теперь он проведет первую защиту — россиянин отправится в зону СВО. А в марте 2023-го у Минеева запланирован бой с Шарой Буллетом в Fight Nights.

Вечер удался

В других поединках основного карда Ислам Муртазаев одержал победу над турком Ахмедом Киличем . Рефери остановил бой в первом раунде (решающий удар был нанесен коленом) и присудил победу россиянину техническим нокаутом.

Минеева поле Бой Александра Стецуренко и Адилжана Сандибекова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Чуть дольше продлился поединок профессионального российского кикбоксера Александра Стецуренко против известного бойца на голых кулаках из Казахстана Адилжана Сандибекова. Россиянин победил техническим нокаутом во втором раунде.

А вот противостояние Александра Гельвиха и Дениса Бурматова затянулось. После трех раундов бойцы не выявили победителя, так что был назначен экстра-раунд. Рефери остановил бой после того, как Бурматов пропустил несколько серьезных ударов подряд .

— Я думаю, что сегодня можно смело декларировать, что профессиональный кикбоксинг вернулся на большую арену и на большие экраны, — сказал «Известиям» экс-чемпион мира по боксу, промоутер Григорий Дрозд.