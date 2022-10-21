По бразильцу системой: станет ли Махачев нашим третьим чемпионом UFC

Вечером 22 октября в Абу-Даби состоится UFC 280, самый ожидаемый турнир года. Именно на нем Россия может получить своего нового чемпиона. В главном поединке преемник Хабиба Нурмагомедова, воспитанник школы его отца, Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком дивизионе. Российский боец довел серию побед до десяти и не оставил руководству UFC других вариантов, кроме как дать ему шанс на титул. В со-главном поединке турнира Алджамейн Стерлинг будет защищать звание чемпиона в легчайшем весе от Ти Джея Диллашоу. В третьем по значимости противостоянии Петр Ян встретится с Шоном О’Мэлли.

Второй чемпион Абдулманапа?

Впервые в титульном бою подерутся соперники, у каждого из которых победная серия насчитывает 10 и более выигрышей подряд в UFC. Король джиу-джитсу и рекордсмен по числу сабмишенов из Бразилии Чарльз Оливейра сойдется с чемпионом мира по боевому самбо, адептом вольной борьбы и дзюдо из России Исламом Махачевым.

Соперник Ислама утратил пояс перед прошлой защитой из-за перевеса в 200 грамм. Оливейра одержал уже 11 побед подряд, поэтому не стоит быть однозначно уверенным, что Махачев заберет пояс. Хотя шансы у российского бойца действительно выше: так считают и букмекеры, и эксперты. В случае победы Ислам станет лишь третьим линейным чемпионом UFC из России после Хабиба и Петра Яна. Но Оливейра с этим категорически не согласен.

— Я нокаутирую Ислама в первом раунде, — заявил «Известиям» Оливейра. — Мне просто нужно быть Чарльзом, использовать мое джиу-джитсу. В последних боях у меня получилось фокусироваться на том, что делаю я, а не мой оппонент. Ислам доминировал только над ударниками, которые впадали в панику. Я не дам ему такой возможности.

Тренер Махачева Хавьер Мендес (до этого работал с Хабибом Нурмагомедовым) считает, что у Оливейры, возможно, лучшее джиу-джитсу в истории UFC. К тому же ему очень помогает дух победителя.

— Он недаром долгое время был чемпионом, но я думаю, что Ислам Махачев немного лучше его, и 22 октября он станет новым чемпионом UFC, — заявил «Известиям» Хавьер Мендес. — Я совершенно спокоен, знаю, что Ислам сделает всё, о чем его попросили Хабиб, я и Сейфулла (Магомедов, тренер по тхэквондо, занимается постановкой ударов и участвует в составлении геймплана, — «Известия»). Махачев очень хорошо подготовлен физически и психологически. Ислам будет вторым чемпионом из школы Абдулманапа Нурмагомедова. План отца Хабиба — в действии, и еще больше бойцов из его системы скоро появится на радарах. Все начнут понимать то, что я осознал еще в 2019 году, когда побывал в Дагестане, и сделал вывод, что это лучший зал в мире.

Быстрый нокаут от Яна?

В титульную гонку возвращается Петр Ян. После второго поражения от Алджамейна Стерлинга будущее экс-чемпиона выглядело невнятно. Петр остался на первой строчке в рейтинге, но биться было не с кем — всех топовых соперников разобрали. Тогда Ян согласился встретиться с звездным Шоном О’Мэлли, который находится на 11-й позиции. Теоретически бой выглядит как декласс: Петр должен нокаутировать Шона, а затем выходить на победителя в чемпионской схватке Стерлинга с Диллашоу. На деле всё может оказаться сложнее — поединки двух ударников всегда непредсказуемы.

— Учитывая, что топ-5 бойцов были заняты, мы решали, с кем возможно подраться, чтобы вернуть в титульную гонку, — рассказал журналистам Петр Ян. — Мы изъявили желание подраться с Шоном О'Мэлли. Эта идея понравилась матчмейкерам, поэтому бой состоится. Безусловно, у него есть навыки в стойке. Он неординарный, нестандартный. Но если брать в целом его собранность, ментальную составляющую, уверен, что я сильнее в этих аспектах.

Глава UFC Дана Уайт уже заявил, что победитель боя Ян — О’Мэлли получит право сразиться за титул. Так что на кону стоит действительно многое.

Помимо Ислама и Петра, на UFC 280 выступят еще семь русскоговорящих бойцов. Зубайра Тухугов побьется с Лукасом Алмейдой, Никита Крылов встретится с Волканом Оздемиром, Махмуд Мурадов подерется с Кайо Борральо, Армен Петросян — с Эй Джеем Добсоном, а Мухаммед Мокаев — с Малкольмом Гордоном.

А еще на UFC впервые в истории состоится дагестанский бой — Абубакар Нурмагомедов сразится с Гаджи Омаргаджиевым. Так что смотреть в прямом эфире нужно не только главные поединки, а весь кард.

И 22 октября для этого не понадобится сидеть у экрана до пяти утра. Поблагодарим арабских шейхов, которые готовы платить безумные деньги UFC, чтобы раз в год в Абу-Даби проходил большой турнир по местному времени. Турнир начнется в 17:00 по Москве, а главный кард стартует в 21:00.

Еще два героя UFC 280 из России — Хабиб и Хасбик. Первому предстоит непростое испытание: Орел будет секундировать сразу четырех бойцов — Махачева, Тухугова, брата Абубакара и Белала Мухаммада. Особенно интересно увидеть, как экс-чемпион будет помогать палестинцу на английском языке.

Хасбулла Магомедов — новый подписант UFC. Промоушен заключил с маленьким блогером многолетний контракт, и теперь он будет присутствовать на значимых событиях. Во время турнира Хасбик будет сидеть в первом ряду и переживать за Махачева. Нет сомнений, найдутся фанаты, которые запустят трансляцию именно ради Хасбуллы.