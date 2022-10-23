Души прекрасно: преемник Хабиба стал третьим россиянином-чемпионом UFC

В Абу-Даби состоялся исторический турнир UFC, который точно надолго запомнится российским любителям смешанных единоборств. Наш соотечественник Ислам Махачев уверенно победил бразильца Чарльза Оливейру, который до этого выиграл 11 боев подряд, и стал третьим российским чемпионом в истории организации. Следующим соперником воспитанника Абдулманапа Нурмагомедова станет действующий чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски. То есть, Ислам в ближайшее время может объединить два пояса. А вот Петр Ян не смог показать свои лучшие качества в бою с американцем Шоном О'Мэлли, хотя и к судейству этого поединка есть определенные вопросы. В этот же вечер бывший соперник Яна Алджамейн Стерлинг со-главном бою не оставил никаких шансов Ти Джею Диллашоу.

Билет в Австралию

Титул в легком весе оказался бесхозным в мае 2022 года, когда бразилец не уложился в вес перед защитой против Джастина Гэтжи. Оба бойца подошли к бою на безумных победных сериях: десять удачных схваток у Махачева и на одну больше у Чарльза. Впервые в истории UFC столкнулись бойцы с винстриками в десять и более побед.

Многие фанаты и эксперты сомневались, заслуженно ли Ислам получил титульный шанс: в его победной серии нет ни одного бойца из первой пятерки. Лучший в рейтинге, кого одолел Махачев, это Дэн Хукер, который находился на шестой строчке. Но последние четыре боя россиянин закончил досрочно, а практически всех побед добился в доминирующем стиле. Учитывая, что альтернатив у UFC не было, Махачев — самый логичный выбор.

В неделю боя и Чарльз, и Ислам были полны уверенности в себе. Махачев не сомневался, что джиу-джитсу бразильца ничего не противопоставит его навыкам в борьбе, а Оливейра обещал финишировать соперника в первом раунде. У мужчин вышла очень напряженная дуэль взглядов — они пристально смотрели друг на друга, «состыковавшись» носами. Не было сомнений: поединок выйдет не менее нервным.

Первый же раунд это доказал. Соперники по очереди получали свои шансы в партере. Чуть активнее был россиянин, который в концовке пятимянутки оказался сверху и упорно бил соперника, в том числе локтями. Оливейра выживал, но в конце едва не поймал россиянина на армбар. Второй раунд начался в стойке — бойцы обменялись точными выстрелами и перешли в клинч у сетки. Махачев пытался бросить бразильца, но тот блестяще защищался и отстоял право биться в стойке. Но на ногах Оливейра не выглядел лучше — он больше пропускал, а за две минуты до сирены вовсе плюхнулся в нокдаун. Ислам набросился на бразильца, обхватил его шею и моментально задушил ручным треугольником — вышло даже проще, чем все ожидали.

— Ислам очень хорошо выиграл, очень мне понравился, — признался «Известиям» ветеран MMA Александр Емельяненко. — Динамичный, физически развитый, эмоционально сильно, тактически подкованный. Уверен, что вперед его ждет много классные боев на мировой арене. Сегодня наши спортсмены доказывают, что они лучшие.

Махачев — новый чемпион UFC! Сразу после победы он бросился в объятия Хабиба.

— Этот пояс для моего тренера, Абдулманапа Нурмагомедова, — сказал Ислам после поединка.

План отца Хабиба безотказно работает: вслед за сыном пояс забрал лучший ученик. После объявления результата Хабиб посадил Ислама на шею и прокатил по клетке. По словам Нурмагомедова, следующая цель — Алекс Волкановски, с которым Махачев побьется в Австралии. Чемпион в полулегком дивизионе в лучших традициях поп-ММА поднялся в клетку, грозно посмотрел на Ислама и подтвердил: он готов.

Грабеж или нет?

Российский боец Петр Ян провел первый поединок с марта 2022-го, когда он раздельным решением судей уступил Алджамейну Стерлингу в реванше. Его соперник — американец Шон О'Мэлли — в последнем бою бился с бразильцем Педро Муньозом, но схватку признали несостоявшейся из-за тычка в глаз.

Перед поединком Петр шел на первой строчке рейтинга легчайшего дивизиона — О'Мэлли же добрался лишь до 11-й. Ян согласился биться с бойцом по прозвищу Сахарок, потому что все соперники из верхушки топ-15 уже были забронированы, а Петр не хотел простаивать. Изначально титульные перспективы этот поединок не нес, но в преддверии него глава UFC Дана Уайт пообещал, что победитель станет первым претендентом на пояс и подерется с лучшим в противостоянии Стерлинга и Ти Джея Диллашоу.

Перед боем мало кто сомневался в уверенной победе россиянина, но на деле вышло иначе. О'Мэлли перебил Петра по значимым ударам — 69 против 51. При этом Ян контролировал американца внизу больше пяти минут, но судям этого оказалось недостаточно — 29:28, 28:29, 29:28 в пользу О'Мэлли!

— Да, Петр немного отдал концовку, смазал, пропустил удары, — отметил в беседе с «Известиями» экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд. — Но не скажу, что он проигрывал третий раунд. Скорее, была ничья. А первые два он выиграл. Очень спорная победа. Реакция О’Мэлли после боя хорошо это подтверждает. Он был очень удивлен. Красиво поступил, не стал кричать. Натянутая победа и, по сути, Петра засудили.

На судей, конечно, удобно свалить все. Тем более, многие бойцы уже высказались в поддержку Петра, причем в их числе были и те, кого в симпатиях к русским не заподозришь — Диллон Дэнис и Хорхе Масвидаль среди прочих. Шон О'Мэлли не удивился, когда ему подняли руку, но и радости большой не показывал. Смотрелся потрепанным, но не избитым, не сломленным — просто как человек, который прошелся по краю, получил жесткие удары, перенес их на ногах, сам куда-то попал. Но получилось, что Шон выступил лучше ожидаемого, а Петр — хуже.

Ян не показывает ни того, чего от него ждут зрители, ни того, что повергало соперников в ужас ранее. Мало эффективного силового прессинга, много поигрывания мускулами, перебор желания нанести урон и примерно ноль созданных для этого ситуаций. Удивил соперника борьбой, но не более, только доставил несколько неприятных моментов. Мощно попадал — но не менее болезненно пропускал. Для того, чтобы говорить про ограбление со стороны судей, нужно было в каждом раунде зафиксировать свое преимущество, показывать безостановочный прессинг и доминировать в стойке, или чередовать удары с тейкдаунами. Такого не было.

Шансов вернуться в борьбу за титул у Петра теперь не так много. Недавний соперник Яна Алджамейн Стерлинг (дважды выиграл у россиянина) во втором раунде буквально забил мощного Ти Джею Диллашоу, подтвердив свои чемпионские амбиции. Стерлинга называли клоуном, но теперь он претендует на статус доминирующего чемпиона. Следующим соперника Алджо, вероятно, станет О'Мэлли, если Дана Уайт сдержит слово о претендентном поединке для Шона. Два оппонента Яна определят лучшего, но нет сомнений, что фаворитом в этой схватке станет Алджамейн.