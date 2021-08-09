«В ММА переходить не собираюсь, мне еще голова нужна»

Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе. В Рио-де-Жанейро он был первым в весе до 86 кг, а в Токио взял золото уже в категории до 97 кг. В финале 25-летний борец победил своего главного соперника — американца Кайла Снайдера. Победил на классе, не рискуя, — 6:3. Это третья личная встреча спортсменов, и теперь счет стал 2:1 в пользу россиянина. В интервью российским журналистам спортсмен рассказал о своей травме, великих коллегах и особой атмосфере Игр в столице Японии.

— Схватка в финале Игр не похожа на предыдущие поединки с Кайлом Снайдером?

— Это финал Олимпийских игр. Здесь малейшая ошибка может повлиять на исход. Поэтому я рисковать не стал, старался бороться без ошибок. Конечно, были мелкие ошибки, но в целом всё шло по плану.

— С каким геймпланом выходили на эту схватку?

— Обычно я не составляю план, действую по ходу схватки. На протяжении 10 лет я доводил некоторые приемы до автоматизма, поэтому только на ковре уже думаю, что делать. Если я ставлю план, то он может не сработать, что скажется на исходе поединка. Поэтому выхожу на ковер без него, а там уже смотрю.

— Нога не беспокоила?

— Нога не беспокоила, но в голове был страх — если вы заметили, я ни один проход не сделал в ногу, боялся травмироваться.

— Многие не знают, что этой Олимпиады для вас могло и не быть из-за травмы.

— Всё, что делается, — всё к лучшему. Поэтому и эти травмы для меня были в первую очередь испытанием Всевышнего — как я буду это переносить. И чтобы я заранее себя на пьедестал не ставил и не недооценивал соперника. Раненый лев вдвойне опаснее (улыбается).

— Когда поедете к дедушке огород копать?

— Лето уже заканчивается, может, осенью (смеется).

— Это была ваша третья схватка с Кайлом Снайдером. Каким он вам показался сейчас? Насколько ожидаемой была его тактика?

— Поменять борьбу очень сложно в таком возрасте. Если у него с детства одна борьба, то поменять в таком возрасте уже нелегко. Я не думал, что он что-то новое сделает. Такие, чтобы бороться из любой ситуации по-разному, рождаются раз в сто лет. А ему не поменять борьбу. Физически он очень хорошо был готов, с первых минут начал нападать — наверное, хотел, как и в 2017 году, меня загнать и на последних секундах вырвать победу. Но не тут-то было.

— Вы же тогда весили намного меньше, чем теперь.

— Да, перед тем финалом взвешивался — и было 91 кг, а в Токио — 96 кг.

— С ним вопрос закрыт или вы еще встретитесь?

— Я думаю, еще встретимся, потому что я пока не собираюсь оставлять борьбу. Наверное, и он тоже. Тем более через пару месяцев чемпионат мира будет — всякое может быть.

— Планируете там выступить?

— Сейчас не хочу забегать вперед. Немножко отдохну, а там посмотрю по состоянию.

— Дзамболат Тедеев сказал, что вы порвете Стивенсона в схватке (Дэн Стивенсон — чемпион Олимпиады-2020 по вольной борьбе в категории до 125 кг. — «Известия»). Как прокомментируете?

— Ильич, может, что-то знает.

— А вообще интересно было бы с ним побороться — за хорошую сумму, например?

— Я этого парня здесь впервые увидел. Не понимаю, как мотивируют этих американцев... Я даже слышал, что он вроде в тюрьме сидел... Пришел и таких титулованных спортсменов победил... Всех победил. Мне самому интересно посмотреть, кто и как их там тренирует.

— А вы с тяжами часто работаете?

— С тяжами вообще не работаю.

— С Шамилем Шариповым только если...

— Ну он не тяж, у него где-то 105 кг. Вот если до 105 — могу поработать, а дальше нет. Во-первых, мне не имеет смысла с ними работать, я от них ничего не наберу. А во-вторых, не дай бог травма.

— Вы вот сказали по поводу борцов, которые рождаются раз в 100 лет. Себя к таким относите?

— Думаю, нет. Такие, как я, есть.

— Чувствуете себя великим борцом?

— Нет. Великий — это Александр Карелин. Или живая легенда, который здесь боролся, Михайн Лопес — четырехкратный олимпийский чемпион.

— Как вам мотивация от Лопеса? Он выиграл четыре золотые медали на Олимпиаде, а вы пока две.

— Ну если столько здоровья, как у него, будет — может, попробую. Но я вряд ли столько потяну (улыбается).

— Чтобы стать самым титулованным вольником, вам нужно выиграть все мировые турниры и Олимпиаду в Париже, — вы это понимаете?

— Будем работать. Постараюсь не пропускать все чемпионаты, которые будут. Но я же не знаю, как сложится судьба. Может случиться травма и так далее — всякое может случиться. Всё, что от меня зависит, я буду делать.

— Сейчас планируете отдых?

— Ну я же не могу отойти полностью от спорта. Если я отойду, то будет очень тяжело вернуться. Я буду стабильно ходить в зал, играть в регбол, футбол, на плавание ходить — буду активно отдыхать.

— Три года назад вы сказали: «По поводу возможного перехода в ММА — спросите после Токио». Олимпиада в Токио прошла. Так что насчет перехода в ММА?

— Нет, в ММА я переходить не собираюсь. Нет у меня в мыслях переходить туда, мне голова еще нужна (улыбается).

— Хабибу недавно задавали вопрос, хотел бы он побороться с вами. И он ответил, что нет смысла, так как другая весовая категория. А вот вам было бы интересно побороться с Хабибом и почувствовать, насколько он хорош?

— Хабиб — умный парень. Он знает, о чем говорит (смеется). Я думаю, поборемся с ним еще.

— Если сравнивать атмосферу Рио и Токио, где понравилось больше? В Рио были болельщики, здесь нет.

— С болельщиками — другая атмосфера, всё совсем другое: мотивация, весь зал за тебя болеет... Словами не передать. А здесь будто тренировочные схватки были. Но плюсы есть и здесь, в Токио, потому что когда много болельщиков — ответственность больше.

— А Снайдер какое бы место на чемпионате России занял?

— Ну если группа будет как тут, то в финал он бы вышел.

— Может, вам с Мусой Евлоевым нужно на ковре встретиться и проверить, у кого захват сильнее?

— Успеем, всё еще впереди. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех наших спортсменов, братьев-классиков и весь спортивный Олимпийский комитет. А те, кто проиграл, пусть не отчаиваются, а делают правильные выводы, поскольку это большой опыт. Не падайте духом.