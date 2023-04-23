Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
За пять лет новостройки Москвы комфорт-класса подорожали почти вдвое
Мир
США эвакуировали из Судана своих дипломатов
Мир
Меган Маркл попросила прекратить цирк из-за публикации ее переписки с Карлом III
Общество
Администрация клуба опровергла слухи о смерти на концерте Scally Milano
Общество
«Промтехнология» опровергла доступ обвиняемого в госизмене Кичи к секретным данным
Мир
Посол РФ в Судане рассказал о проработке маршрутов эвакуации людей
Спорт
Тренер Уэйн Руни назвал лучшим в мире футболистом Эрлинга Холанда
Армия
ВКС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области
Общество
Жители Артемовска рассказали об имитации боя ВСУ для грабежей опустевших домов
Мир
Президент Бразилии призвал урегулировать конфликт на Украине дипломатией
Мир
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии
Мир
Во Франции профсоюз пригрозил оставить Каннский фестиваль без света из-за Макрона
Мир
NYT назвала старость главным препятствием Байдена на пути к переизбранию

Павлович одолел Блейдса нокаутом в первом раунде главного боя UFC Fight Night 222

Сергей Павлович одержал шестую подряд победу в UFC
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Louis Grasse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович в главном поединке турнира UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе победил американца Кертиса Блейдса нокаутом, о чем стало известно 23 апреля.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Павловича техническим нокаутом в первом раунде. Для 30-летнего Павловича этот выигранный бой UFC стал шестым подряд. Всего в его копилке 18 побед и одно поражение, напоминает «Спорт-Экспресс».

«Всем большое спасибо, кто за меня болел! Вы не представляете, как тяжело я работаю — надеюсь, в этот раз мне дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мой пояс», — произнес боец после победы.

Шторма предупреждение: как Шлеменко второй раз выиграл у Эномото
У швейцарца вновь есть вопросы к судьям, в соглавном бою Пираев уверенно победил Капораля

Днем ранее в главном бою турнира по кикбоксингу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Шлеменко победил Ясубея Эномото из Швейцарии. Российский боец получил пояс чемпиона.

Глава промоушена Pravda FC Хетаг Цопанов заявил, что не поверил глазам, когда Шлеменко одолел Эномото. Он рассказал, что публика буквально разделилась на два лагеря во время боя. Однако сам глава промоушена был уверен в победе Эномото.

Впервые боксеры встретились в Москве в 2014 году, бой прошел по правилам ММА. Александр беспрерывно атаковал и победил единогласным решением судей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023