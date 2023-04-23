Павлович одолел Блейдса нокаутом в первом раунде главного боя UFC Fight Night 222

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович в главном поединке турнира UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе победил американца Кертиса Блейдса нокаутом, о чем стало известно 23 апреля.

Поединок в тяжелом весе завершился победой Павловича техническим нокаутом в первом раунде. Для 30-летнего Павловича этот выигранный бой UFC стал шестым подряд. Всего в его копилке 18 побед и одно поражение, напоминает «Спорт-Экспресс».

«Всем большое спасибо, кто за меня болел! Вы не представляете, как тяжело я работаю — надеюсь, в этот раз мне дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мой пояс», — произнес боец после победы.

Днем ранее в главном бою турнира по кикбоксингу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Шлеменко победил Ясубея Эномото из Швейцарии. Российский боец получил пояс чемпиона.

Глава промоушена Pravda FC Хетаг Цопанов заявил, что не поверил глазам, когда Шлеменко одолел Эномото. Он рассказал, что публика буквально разделилась на два лагеря во время боя. Однако сам глава промоушена был уверен в победе Эномото.

Впервые боксеры встретились в Москве в 2014 году, бой прошел по правилам ММА. Александр беспрерывно атаковал и победил единогласным решением судей.