Реклама
Прямой эфир
Мир
Политолог заявил о желании Варшавы унизить Москву захватом школы при посольстве РФ
Мир
Чешская баржа затонула у берегов Румынии
Мир
На референдуме в Узбекистане введут биометрическую идентификацию личности
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в массовом ДТП под Тулой
Мир
Захарова назвала провокацией захват Варшавой школы при посольстве РФ
Мир
Два человека погибли при столкновении судна с танкером у Филиппин
Мир
В ЕС сообщили о выделении Киеву €1 млрд на экстренное восстановление
Происшествия
Уничтоживший сто строений пожар под Курганом потушен
Спорт
Теннисист Медведев обыграл Вавассори и вышел в третий круг турнира в Мадриде
Мир
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Мир
Захваченную школу при посольстве РФ в Варшаве покинули все ее сотрудники
Мир
Политолог назвал мотивы Польши для захвата школы при посольстве РФ
Спорт
Международная федерация дзюдо допустила спортсменов РФ к соревнованиям
Сюжет:

Российский боец Калинин дал прогноз на бой Олейника с Томпсоном

Российский боец Калинин: Олейник остается фаворитом в бою с Томпсоном
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец ММА Алексей Олейник остается фаворитом в предстоящем бою с британцем Оли Томпсоном, заявил в субботу, 29 апреля, «Известиям» боец Сергей Калинин.

По его мнению, Томпсону будет очень тяжело в бою с Олейником.

«Я думаю, Олейник сделает свое дело. Он очень много выступал в организациях серьезных. Он один из сильнейших в мире бойцов MMA, сопернику его будет очень тяжело», — сказал россиянин.

Поединок с участием Олейника будет грандиозным, так как спортсмен готов к обмену ударами и тяжелой борьбе, подчеркнул Кратос.

«Он может выдерживать много ударов, много пропускать, может и сам наносить очень плотные удары. У него есть излюбленный прием, которым он побеждал очень многих серьезных оппонентов даже в UFC», — заключил Калинин.

Шторма предупреждение: как Шлеменко второй раз выиграл у Эномото
У швейцарца вновь есть вопросы к судьям, в соглавном бою Пираев уверенно победил Капораля

Ранее в субботу один из самых успешных бойцов Bellator MMA Александр Шлеменко отметил, что Олейник может победить Томпсона благодаря своему терпению и фирменным приемам. Спортсмен полагает, что исход боя будет решен коронным удушающим или болевым приемом россиянина.

За свою профессиональную карьеру Олейник провел 76 боев, в 60 из них одержал победу. Его соперник имеет в активе 37 боев и 21 победу.

26 апреля боец рассказал, что выбрал участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», чтобы порадовать соотечественников своим боем. Он признался, что у него было предложение от UFC, но он ответил отказом.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира, который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023