Российский боец Калинин дал прогноз на бой Олейника с Томпсоном

Российский боец ММА Алексей Олейник остается фаворитом в предстоящем бою с британцем Оли Томпсоном, заявил в субботу, 29 апреля, «Известиям» боец Сергей Калинин.

По его мнению, Томпсону будет очень тяжело в бою с Олейником.

«Я думаю, Олейник сделает свое дело. Он очень много выступал в организациях серьезных. Он один из сильнейших в мире бойцов MMA, сопернику его будет очень тяжело», — сказал россиянин.

Поединок с участием Олейника будет грандиозным, так как спортсмен готов к обмену ударами и тяжелой борьбе, подчеркнул Кратос.

«Он может выдерживать много ударов, много пропускать, может и сам наносить очень плотные удары. У него есть излюбленный прием, которым он побеждал очень многих серьезных оппонентов даже в UFC», — заключил Калинин.

Ранее в субботу один из самых успешных бойцов Bellator MMA Александр Шлеменко отметил, что Олейник может победить Томпсона благодаря своему терпению и фирменным приемам. Спортсмен полагает, что исход боя будет решен коронным удушающим или болевым приемом россиянина.

За свою профессиональную карьеру Олейник провел 76 боев, в 60 из них одержал победу. Его соперник имеет в активе 37 боев и 21 победу.

26 апреля боец рассказал, что выбрал участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», чтобы порадовать соотечественников своим боем. Он признался, что у него было предложение от UFC, но он ответил отказом.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира, который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.