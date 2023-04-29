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Шлеменко предрек победу Олейника в бою с Томпсоном

Шлеменко о поединке Олейника с Томпсоном: исход боя будет решен удушающим или болевым приемом россиянина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец ММА Алексей Олейник имеет все шансы одержать победу над британцем Оли Томпсоном в поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» благодаря своему терпению и фирменным приемам. Такой прогноз 29 апреля дал «Известиям» один из самых успешных бойцов Bellator MMA Александр Шлеменко.

«Алексей — терпеливый боец, его тяжело, так скажем, на ходу сбить. Поэтому мне кажется, что в этом бою победит Олейник», — сказал он.

Спортсмен полагает, что исход боя будет решен коронным удушающим или болевым приемом Олейника.

До этого, 26 апреля, промоутер Владимир Хрюнов также выразил уверенность в абсолютной победе россиянина. По его словам, «Алексей знает 50 способов, как задушить». Как считает Хрюнов, поединок соберет полный стадион зрителей. Он также назвал его организацию своим главным достижением.

За свою профессиональную карьеру Олейник провел 76 боев, в 60 из них одержал победу. Его соперник имеет в активе 37 боев и 21 победу.

Ранее боец рассказал, что выбрал участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», чтобы порадовать соотечественников своим боем. Он признался, что у него было предложение от UFC, но он ответил отказом.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира, который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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