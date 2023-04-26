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Хрюнов предрек Олейнику победу над Томпсоном удушающим приемом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец ММА Алексей Олейник одержит победу над британцем Оли Томпсоном удушающим приемом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Такой прогноз 26 апреля дал промоутер Владимир Хрюнов.

«Алексей знает 50 способов, как задушить. Но задача Оли, наверное, не дать этого сделать. Я думаю, что будет как коса на камень», — сказал он «Известиям».

Хрюнов уверен, что поединок соберет полный стадион зрителей. Он также назвал его организацию своим главным достижением.

«Бой будет по стандартным правилам MMA. И я очень счастлив как промоутер, моя жизнь удалась. И действительно, самый счастливый период моей жизни. Суперзвезда Алексей Олейник дебютирует на «Бойцовском клубе». Поэтому 26-го числа, я думаю, арена будет переполнена. Все сюда смотреть», — сказал промоутер.

По его словам, Томпсон быстро принял вызов Олейника и уже получил визу для приезда в Россию.

Ранее в этот день Олейник рассказал, что выбрал участие в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», чтобы порадовать соотечественников своим боем. Он признался, что у него было предложение от UFC, но он ответил отказом.

В активе Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья. Свой последний поединок он провел 1 октября 2022 года. На счету Томпсона 21 победа и 17 поражений, в том числе в последних четырех поединках.

Бой Олейника и Томпсона пройдет 26 мая в Москве. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова.

Помимо этого, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

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