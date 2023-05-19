Реклама
Прямой эфир
Армия
Военные РФ сорвали атаку националистов на соледаро-артемовском направлении
Мир
Глава Евросовета заявил о планах ЕС на запрет торговли алмазами из России
Мир
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии
Мир
Bloomberg сообщило о визите Зеленского в Хиросиму для посещения саммита G7
Мир
Японский волонтер назвал кражи посылок в Харькове реалиями Украины
Экономика
Россия намерена экспортировать 55–60 млн т зерна
Общество
В Сыктывкаре ввели карантин из-за птичьего гриппа
Наука и техника
В России создали инновационный лазерный пожарный датчик
Происшествия
Во Владимирской области задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия
Общество
Число жалоб к взыскателям из банков за год выросло втрое
Происшествия
Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство на дороге в ЛНР
Общество
Движение поездов на участке схода вагонов в Крыму восстановлено
Мир
В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ
Сюжет:

Боец ММА Томпсон назвал соперника из России Олейника крутым парнем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский боец ММА Оли Томпсон, который 26 мая сразится с российским соперником Алексеем Олейником, признался, что счастлив быть оппонентом такого «крутого парня», что он в предвкушении открыть для себя Россию, где никогда не был. Об этом Томпсон 19 мая рассказал в беседе с «Известиями».

Британец отметил, что грядущий бой — его первый бой в России, хотя ранее он участвовал в боях с русскими соперниками. По словам Томпсона, он сразу же заинтересовался возможностью боя с Олейником, как получил сообщение об этом.

«Мне нравятся такие бойцы. Я взволнован из-за этого громкого боя. Я легко пошел на сделку и рад участвовать. Алексея знают все, потому что у него было очень много боев много лет и по всему миру. Он обрел успех в UFC, и у него интересный стиль. У него необычная подача, такое вы точно не видели в ММА, особенно среди тяжеловесов. Он на более успешном уровне, чем я. Мы должны уважать этого человека», — сказал британский боец.

При этом Томпсон добавил, что это не значит, что он принижает свои способности — хоть у него и не было роскошной карьеры и крутых тренеров, он много тренировался сам.

Боец отметил, что было два места, куда бы он хотел поехать — Россия и Южная Америка, поэтому он рад открыть для себя Россию, где очень много хороших борцов–тяжеловесов.

«Надеюсь, я произведу хорошее впечатление, не просто выиграю, но и потом сражусь с другими бойцами. Для русских фанатов, если вы раньше меня не знали, скажу: я участник и победитель Britain's Strongest Man, выступал за UFC, KSW и BAMMA. Приходите посмотреть на меня и Алексея Олейника, чье имя колоссально», — призвал боец.

Светский раунд: какими нокаутами запомнился турнир РЕН ТВ
Вагабов и Романкевич легко победили своих соперников в главных боях вечера и теперь могут сойтись друг с другом

18 мая Оли Томпсон показал «Известиям» тренировку перед боем с Алексеем Олейником, который пройдет в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». За профессиональную карьеру Томпсон провел 37 боев и одержал победу в 21 из них. Его противник участвовал в 76 поединках и победил в 60 из них.

13 мая Олейник сообщил «Известиям» о своем намерении закончить предстоящий бой с Томпсоном досрочно. Российский спортсмен заявил, что план боя готов на 75%.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023