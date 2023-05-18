Томпсон показал свою тренировку перед боем с Олейником
Британский боец MMA Оли Томпсон 18 мая показал «Известиям» свою тренировку перед боем с Алексеем Олейником, который пройдет в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
На видео спортсмен отрабатывает удары и принимает участие в тренировочных спаррингах.
За свою профессиональную карьеру Томпсон провел 37 боев и одержал победу в 21 из них. Его противник участвовал в 76 поединках и победил в 60 из них.
Ранее, 15 мая, спортсмен Рустам Хабилов высказал мнение, что Олейник показывает хорошие бои и способен конкурировать с серьезными соперниками.
До этого, 13 мая, Олейник сообщил «Известиям» о своем намерении закончить предстоящий бой с Томпсоном досрочно. Российский спортсмен заявил, что план боя готов на 75%.
Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.
Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.
Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.