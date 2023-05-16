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Хабилов высоко оценил бои Алексея Олейника

Боец Хабилов: Алексей Олейник показывает хорошие бои в своем возрасте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боец Алексей Олейник показывает хорошие бои и способен конкурировать с серьезными противниками. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил спортсмен Рустам Хабилов в беседе со «Спорт-Экспресс» при обсуждении предстоящего поединка Олейника с британцем Оли Томпсоном.

«Бои Олейника всегда интересно смотреть. Ему большое уважение, что он в таком возрасте показывает такие хорошие бои», — поделился мнением Хабилов.

Он также выразил уверенность, что, как раньше Олейник конкурировал с серьезными соперниками, так и в будущем он «сможет с ними конкурировать».

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Ранее в этот день российский боец смешанных единоборств Вадим Немков призвал Алексея Олейника выступать на профессиональном уровне как можно дольше. Немков отметил, что поединок Олейника и британца Оли Томпсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» будет интересно посмотреть.

Спортивный комментатор Александр Садоков рассказал, что Олейник владеет супермощным приемом «Иезекииль». По его словам, Олейник — представитель высшего сословия в иерархии бойцов.

12 мая боксер Эдуард Трояновский назвал сильную сторону Олейника: он прекрасно владеет удушающим приемом и способен показать себя с хорошей стороны.

Бой Алексея Олейника против Оли Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.

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