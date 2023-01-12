Понимают толком силу: почему американцы назвали Бивола боксером года

Убедительные выступления Дмитрия Бивола (21 победа, 0 поражений) впечатлили не только российских болельщиков: чемпион WBA в полутяжелом весе 10 января назван боксером года по версии Американской ассоциации журналистов (BWAA), пишущих о боксе. Бивол стал первым российским боксером, получившим эту награду за 84-летнюю историю премии. На нее также были номинированы абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28, 0), экс-чемпион WBC в первом легчайшем весе Джесси Родригес (17, 0), чемпион WBA в первом легком весе Эктор Луис Гарсия (16, 1), абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ (24, 0) и чемпион WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кенширо Терадзи (20, 1). По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, Бивол полностью заслужил такое признание.

Бесспорный

В мае прошлого года российский боксер совершил одну из самых громких сенсаций последних лет, одержав победу над Саулем Альваресом единогласным решением судей (защита титула чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе). Альварес хоть и дрался не в своей «родной» категории, но считался безоговорочным фаворитом (коэффициент на победу Канело был 1,3, на россиянина — 5). До боя с Биволом он провел 60 поединков, в которых потерпел лишь одно поражение. Преградой для Альвареса стал Флойд Мейвезер, но это случилось почти девять лет назад — в 2013-м. С тех пор Канело лишь набирал ход и стал чемпионом в четырех весовых категориях, собрав внушительную коллекцию поясов (последние годы считался лучшим вне зависимости от веса). И вот россиянин его уверенно остановил.

В конце года Дмитрий провел еще одну защиту титула, взяв верх над до этого непобежденным Хильберто Рамиресом. Почти все профильные издания и Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признали Бивола боксером 2022 года. Это случилось в декабре, но и после Нового года награды не прекратились.

Понимают толком силу Бой Бивола с Саулем Альваресом Фото: Getty Images/Al Bello

Во вторник, 10 января, стало известно, что Дмитрий стал боксером года по версии Американской ассоциации журналистов (BWAA). Бивол — первый россиянин, которому удалось завоевать эту награду за 84-летнюю историю ее существования. Среди представителей Восточной Европы ее брали также Василий Ломаченко (в 2017-м) и Александр Усик (в 2018-м), а среди боксеров из всех европейских стран Бивол стал шестым.

— Это большая честь, — приводит слова Бивола Big Fight Weekend. — Когда был ребенком, смотрел, кто был предыдущими лауреатами премии, и теперь я — один из них. Я навсегда оставил свой след в истории бокса. Очень горжусь этим и своей командой. У меня лучшая команда в боксе: менеджер Вадим Корнилов и тренер Геннадий Машьянов. Я не ожидал этого, но после победы над Рамиресом подумал, что у меня был отличный год. Верил в свои силы и много работал. Могу поставить точку в этом году, зная, что проделал хорошую работу.

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев поддержал решение BWAA.

Понимают толком силу Фото: Getty Images/Ethan Miller

— Это абсолютно верное решение по всем параметрам, — отметил он в беседе с «Известиями». — Он победил Альвареса, Рамиреса. Победил самых лучших, поэтому всё по-честному. Как могли не признать Бивола лучшим боксером года, если это объективно заслужено? У американцев всегда бизнес, ничего личного. А где бизнес, там всегда интерес денег. Без Бивола, возможно, у них не будет таких рейтингов и просмотров . Если не будет лучшего, тогда не будет таких острых боев. Безусловно, Бивол лучший, но давайте не забывать, что он состоит в команде. Я бы признал еще лучшим менеджера Вадима Корнилова и тренера Геннадия Машьянова, поэтому здесь и их заслуга в том числе.

Реванш с Канело за все пояса

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд отметил, что в чем-то Бивол обошел даже экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Бивол и Нурмагомедов выигрывают все свои поединки, — подчеркнул эксперт. — В этом их можно сравнить. Только Хабиб был ярким, но относительно недолго держался на самой высокой ступеньке. Дима же провел уже пять защит титула. У него всё впереди. Ближайшие годы будут его пиком.

Понимают толком силу Фото: Getty Images/Al Bello

Долгосрочная цель Дмитрия — подраться с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18, 0). Впрочем, организовать этот поединок будет непросто. У боксеров разные промоутеры, они выступают на разных медиаплатформах и фактически существуют в разных измерениях. Бой состоится только в случае, если в этом будет коммерческий интерес. Пока же российские боксеры идут разными путями.

— Буду ли я присутствовать на бое Бетербиева и Ярда? Не уверен, потому что у меня начнется тренировочный лагерь и я должен быть готов выйти на ринг к маю или концу апреля. Я хочу провести свой следующий бой в это время , — отметил российский боксер в интервью Boxing Social.

Чемпион WBA также подчеркнул, что он готов на матч-реванш с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (58, 2), если бой пройдет за все пояса во втором среднем весе.

— Безусловно, я был бы мотивирован согнать до второго среднего веса ради боя за статус абсолютного чемпиона мира, — продолжил Бивол. — Но мне нужно подумать об этом, потому что я уже много лет не выступал во втором среднем. Если у меня будет возможность подраться за все пояса во втором среднем, то давайте это обсудим. Я думаю, что буду готов. На этой неделе у нас было общение [с командой Альвареса], но всё еще на очень начальной стадии. Посмотрим, о чем мы сможем договориться.

Понимают толком силу Фото: Getty Images/Al Bello

Позже представители Альвареса заявили, что спортсмен не готов поставить на кон все свои пояса в бою с россиянином. Переговоры продолжаются.