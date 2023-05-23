Прием на день: сможет ли Олейник выиграть первый бой после ухода из UFC

Захват шарфом, рукавом или воздействие на диафрагму — россиянину Алексею Олейнику предстоит выбрать прием против англичанина Оли Томпсона. Их поединок состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 в Москве на волейбольной арене «Динамо». Также в карде запланированы бои Александра Емельяненко против Евгения Ершова, Ивана Емельяненко против Алексея Леденева и Ильяса Якубова с Юрием Рябым. В преддверии турнира в МИЦ «Известия» состоялась большая пресс-конференция.

«Очень больно хотят ударить тебя по лицу»

Для Олейника этот бой станет первым после ухода из UFC — последний поединок в промоушене Даны Уайта он провел в октябре 2022-го. В схватке с ударником Томпсоном многие ожидают от Алексея приема — все-таки, 78% побед Олейника заканчивались именно таким образом. Но получится ли у 45-летнего бойца провести один из фирменных удушающих? У него их два.

Первый всем широко известен и называется «Иезекииль» (круговое сдавливание шеи с захватом рукава). Этот прием Алексей удачно выполнил 14 раз в ММА-карьере. Олейник до сих пор остается единственным бойцом, кому удалось оформить подобный финиш в UFC, причем сделал он это дважды — пострадали Виктор Пешта и Джуниор Альбини. Вне UFC Олейник побеждал «Иезекиилем» в том числе молодого Адлана Амагова, для которого тот поединок стал дебютом в профессиональных ММА.

Алексей Олейник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Второй фирменный прием Олейника — давление на диафрагму. Об этом сабмишене известно куда меньше. Кто-то называет его neck crank (защемление шеи), кто-то — scarf hold (захват шарфом), но сам Алексей говорил, что правильнее всего называть этот прием воздействием на диафрагму. С его помощью Олейник победил Мирко Кро Копа, Энтони Хэмилтона и Джареда Вандераа. Поединком с Хэмилтоном Олейник дебютировал в UFC, а Кро Копа он финишировал на полгода раньше. Благодаря таким громким победам сабмишен и стал ассоциироваться с именем Алексея.

— В принципе, шея у Томпсона неплохая, — отметил на пресс-конференции Алексей Олейник. — Но, думаю, так как вы этого ждете, все вокруг этого ждут, и он тем более, наверное, это будет тяжело. Хотя попробовать можно будет. Реально ли натренировать защиту от такого приема? Реально, но ты не можешь выходить на бой, где летают две руки с сумасшедшими скоростями, которые очень больно хотят ударить тебя по лицу, две ноги плюс различные движения локтями, а ты будешь все это время сконцентрирован на защите шеи. В этом как раз сложность. Если бы ты каждую секунду ждал этого приема, ты бы мог от него защититься . Но вопрос в том, что я не лезу прямо его душить. Я сначала делаю много других действий, а когда человек увлекся защитой, тогда уже выполняется прием.

Оли Томпсон — опытный боец. В своей карьере он провел 37 боев в серьезных промоушенах, одержав 21 победу и 16 поражений (в том числе проиграл Сергею Харитонову в ноябре 2020 года в Дубае). В Москве он готов улучшить свой рекорд, хотя понимает, что ему достался очень сильный оппонент.

Оли Томпсон и Алексей Олейник Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров

— Алексей Олейник, я буду рад с тобой сразиться, очень уважаю тебя и знаю, что ты отличный боец, — отметил Томпсон. — Я хорошо подготовился, готов к серьезной схватке и буду бороться за победу. Я хорошо потренировался. Сейчас я очень взволнован перед встречей, но самое тяжелое позади, теперь нужно просто оставаться в форме как физической, так и ментальной, потому что схватка будет тяжелой, я это знаю. Постараюсь закончить бой досрочно.

«А вы нападите, выйдите против него!»

В со-главном бою вечера встретятся Александр Емельяненко и представитель поп-MMA Евгений Ершов. В пяти поединках по правилам MMA 23-летний Ершов выиграл четыре боя . Правда, соперники у него были неизвестные для широкой аудитории. Поединок с Емельяненко — особый момент в карьере бойца.

— Если бы мне сказали полтора года назад, что у меня бой с Александром Емельяненко, я бы покрутил пальцем у виска, — подчеркнул Евгений Ершов. — Где Александр — с его опытом, его кондициями — и где я с моими навыками ударными, которые требуют еще наверстывания. Но я готовился конкретно под Александра , спарринг-партнеров подбирал выше и тяжелее себя, примерно работающих в его ударной технике.

Евгений Ершов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

При этом Евгений Ершов не разделяет мнение многих болельщиков, которые говорят, что сейчас Александра Емельяненко может побить каждый, учитывая, что он прошел свой пик.

— А вы нападите, выйдите против него! — отреагировал Ершов. — Выйдите против двухметрового 120-килограммового мужика, который всю жизнь всё, что делал — это бил людей . Как ни крути, для меня это возможность. Я еще не состоявшийся в этой лиге боец.

Александр Емельяненко также отметил, что обойдется без недооценки соперника.

Александр и Иван Емельяненко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Я не делаю разницы, слабый или сильный боец выходит против меня, — сказал он. — Иногда даже по боевому самбо, когда выходят спортсмены, просят их тренеры: «Не бейте их, пожалуйста. Они будут драться за второе место». Второе место едет на чемпионат Европы, первое — на чемпионат мира. И то — я до последнего сосредоточен и напряжен, чтобы случайно не пропустить. А слабый Ершов оппонент или сильный — покажет только время.

Также Александр Емельяненко отметил, что он положительно относится к тому, что будет драться в одном карде с братом Иваном.

— Он долго готовился, много возможностей было раньше вернуться в ринг, но ввиду разных жизненных обстоятельств не складывалось, — подчеркнул Емельяненко. — То армия, то бытовые вопросы возникали. Сейчас он прошел хороший сбор в Екатеринбурге, целенаправленно готовился к бою с Леденевым. Готовился не со мной, не знаю, в какой он форме, но думаю, бой даст хороший. От борьбы защищаться он может, бить он может. Бьет нокаутирующе с обеих рук. Поэтому его сопернику придется нелегко.

Иван Емельяненко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сам Иван Емельяненко отметил, что давно мог выйти на бой по правилам MMA, но все отказывался.

— В этот раз все совпало: в организаторском плане и в финансовом, — отметил спортсмен. — Во всех планах лучшее предложение — подраться в Москве, у себя на Родине. Будет ли это разовая акция? Нет, точно не разовая, причем не важно, как закончится этот бой, выиграю или проиграю, сведу вничью. Это не имеет значения, я еще не набрал ту форму, которую могу. Точно не один и не два боя проведу.

Иван мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по рукопашному бою.