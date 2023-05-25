Удав под дых: возвращение Олейника и поединки братьев Емельяненко

Вечером 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Алексей Олейник встретится с Оли Томпсоном. Россиянин по прозвищу Удав считается безоговорочным фаворитом и попытается закончить бой одним из своих коронных болевых приемов. Также турнир интересен дебютом в MMA Ивана Емельяненко, а его знаменитый брат Александр снова дерется с блогером.

Алексей Олейник — Оли Томпсон

В октябре 2022-го Олейник проиграл Илиру Латифи единогласным решением судей в своем 17-м поединке в UFC, после чего не стал продлевать контракт с промоушеном. По признанию бойца, он намеревался завершить карьеру, но передумал после предложения от «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 45-летний Олейник встретится с англичанином Оли Томпсоном, который тоже когда-то выступал в UFC , но менее удачно: провел лишь два боя и в обоих уступил.

Томпсон идет на серии из четырех поражений, он не побеждал с лета 2020 года, а его рекорд в ММА — 21-16. Оли уже встречался с представителями России: в ноябре 2020-го Сергей Харитонов отправил его в нокаут в первом раунде. В списке побед 43-летнего англичанина нет больших имен. Самые известные бойцы — нынешний подписант UFC Крис Барнетт и участник многих российских турниров Фернандо Родригес.

Томпсон лишь дважды в карьере проигрывал сабмишенами, но Олейник сделал себе имя, благодаря мастерскому исполнению редкого удушающего «Иезекииль». Поймать на этот прием бойца, который не имеет как таковой базы (до ММА выступал в регби и силовых видах спорта), наверняка будет проще, чем именитых оппонентов в UFC.

— Многие называют «Иезекииль» Oleinik choke, но я не зацикливаюсь на этом приеме, — сказал «Известиям» Алексей Олейник. — И все сложнее его делать. Чем больше людей ждет этот прием, тем сложнее его сделать. Но постараюсь применить его в московском бою с Томпсоном.

Оли Томпсон в свою очередь отметил, что готов бросить вызов легендарному бойцу.

— Знаете, я готовился по всем направлениям, — рассказал «Известиям» британец. — Посмотрим, что вообще для меня подготовил Алексей. Будет сложно, но я готов к сложностям. Буду адаптироваться, а больше ничего не скажу.

Александр Емельяненко — Евгений Ершов

Главная тема в преддверии нового боя Александра Емельяненко (да и нескольких предыдущих) — состояние его здоровья. Легенда с трудом передвигалась, засыпала во время пресс-конференции и с особенным нежеланием общалась с журналистами. При этом окружение Александра уверяет, что он готов драться, а медкомиссия даст согласие на проведение поединка. Соперником Емельяненко станет блогер, что происходит не впервые: в декабре 2022-го он бился со Святославом Коваленко и проиграл раздельным решением судей.

Новый оппонент — Евгений Ершов с рекордом 4-4 в поп-ММА. Судя по выступлениями россиянина, карьера которого длится полтора года, он совсем не держит удар и часто открывается. Евгений бывал в нокауте и от менее жестких соперников вроде непрофессиональных бойцов Нарека Симоняна и Жеки Секси.

На пресс-конференции Ершов обещал устроить красивый бой и пожалеть Емельяненко, не добивая его в случае нокдауна . Но Александр Емельяненко даже при нынешнем отсутствии формы и потере рефлексов остается профессиональным бойцом с огромным опытом и сильным ударом, поэтому совсем списывать его не стоит.

Ильяс Якубов — Юрий Рябой

Оба в первую очередь известны по выступлениям в YouTube-промоушенах . 39-летний Якубов последние несколько поединков провел в промоушене «Наше дело», где сначала уступил Артему Рофалю, а затем сенсационно одолел Вячеслава Дацика решением судей. Последний поединок Ильяс по прозвищу Шалинский волк провел против Артура Шапиева 20 марта и победил по очкам. До того, как получить известность в поп-ММА, Якубов выступал в профессиональных лигах, в том числе в ACA, где на старте карьеры уступил нынешнему чемпиону Виталию Слипенко.

32-летний Юрий Рябой в последнее время тоже ассоциируется именно с «Нашим делом».

В октябре 2022-го он неожиданно нокаутировал Алексея Махно, а после поражений Умару Тесиеву и Шамилю «Пахану» Галимову одолел Андрея «Ушу мастера» Ефимова и Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева.

В отличие от поединка между Якубовым и Дациком, у Ильяса и Рябого нет никакого конфликта — бойцы относятся друг к другу доброжелательно. Сложно вспомнить хотя бы один случай, когда Юрий конфликтовал со своим будущим оппонентом. Наоборот, он всегда проявлял уважение, а во время дуэли взглядов с Махно даже читал Алексею стихи.

Иван Емельяненко — Алексей Леденев

Самый младший брат Федора проведет дебют в профессиональных ММА в возрасте 35 лет. В молодости Иван выполнил норматив мастера спорта по рукопашному бою и боевому самбо, а также выигрывал чемпионат России среди юношей по боевому самбо , но затем закончил карьеру. В 2023-м он возвращается и обещает, что не остановится на дебюте вне зависимости от результата боя.

38-летний Алексей Леденев — базовый дзюдоист и заметный боец поп-ММА, где дебютировал в августе 2022-го поражением нокаутом за 15 секунд от супертяжеловеса Дениса Вильданова. Затем Леденев вышел на победную серию, одолев соперников попроще: Максима Топора, Нарека Симоняна и Евгения Ершова. Если Топора Алексей нокаутировал в первом раунде, то с остальными соперниками бои дошли до решения.