Комментатор Садоков поделился ожиданиями от боя Ивана Емельяненко

В бою Иван Емельяненко покажет симбиоз своих старших братьев — Федора и Александра — в их лучшие годы, заявил 17 мая в разговоре с «Известиями» спортивный комментатор Александр Садоков.

Иван Емельяненко выйдет на ринг в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и сразится с чемпионом мира по самбо и дзюдо Алексеем Леденевым.

«Иван <...> мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою, что уже говорит об уровне его подготовки, то есть человек знает, как бить людей и делать это профессионально», — сказал Садоков.

При этом он признал, что без постоянных тренировок и поединков очень сложно оправдать высокие ожидания от боя, но Иван должен проявить себя.

«Я ожидаю с большим интересом увидеть некий симбиоз Федора и Александра в их лучшие годы.<...> Братья Емельяненко — очень ментально устойчивые люди, и я думаю, что это качество должен унаследовать и Иван. Я нисколько не сомневаюсь, что он выйдет на ринг и сделает всё красиво», — добавил Садоков.

Накануне Емельяненко заявил, что покажет хороший бой в поединке с Леденевым. Однако свою тактику в разговоре с журналистами он раскрывать не стал.

Ранее, 13 мая, Леденев назвал предстоящий бой с Емельяненко «самым большим вызовом» в этом году.

Очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего ожидается четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого, на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.