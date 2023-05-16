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Емельяненко пообещал показать хороший бой в поединке с Леденевым

Емельяненко заявил, что покажет «хороший бой» в поединке с Леденевым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Дебютант ММА, младший брат российских бойцов Федора и Александра Емельяненко Иван пообещал в беседе с журналистами показать «хороший бой» с чемпионом мира по самбо и дзюдо Алексеем Леденевым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Такими планами он поделился 16 мая.

По словам Ивана, тренировки проходят отлично, спортсмен тренируется в Екатеринбурге. Подготовка к бою продолжается.

«Может быть, не на 100% подойду к бою по своей готовности, но процентов на 70–80, думаю, буду готов», — сказал Емельяненко.

Спортсмен признался, что готовился к настоящему бою всю жизнь, он выразил надежду, что встреча с Леденевым состоится.

Свою тактику в предстоящем бою он раскрывать не стал.

По его оценке, поединок пройдет с «добрым и хорошим» спортсменом. Так Емельяненко охарактеризовал Леденева.

«Изучал, смотрел бои его. Он добрый и хороший боец. Даже хороший — это слабо сказано. Мастерами международного класса по дзюдо не становятся простые люди», — добавил он.

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Ранее во вторник боксер показал «Известиям» свою тренировку перед предстоящей встречей на ринге с чемпионом мира по самбо и дзюдо Алексеем Леденевым. Он побил боксерскую грушу и потренировался в спаринге.

13 мая Леденев назвал предстоящий бой с Емельяненко «самым большим вызовом» в этом году. Дзюдоист рассказал, что причина такого вызова для него — фамилия соперника.

В начале мая мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев сказал, что у Ивана Емельяненко больше шансов на победу, чем у Леденева. По его мнению, у второго спортсмена не хватит уровня подготовки в этом бою.

Очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего ожидается четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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