Леденев назвал предстоящий бой с Емельяненко самым большим вызовом

Бой с дебютантом ММА Иваном Емельяненко станет «самым большим вызовом» в этом году. Об этом заявил в субботу, 13 мая, чемпион мира и Европы по борьбе дзюдо и самбо Алексей Леденев.

Спортсмены столкнутся в бою 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Леденев рассказал, что причина такого вызова для него — это фамилия соперника. Несмотря на заявление, дзюдоиста не впечатлила техника Ивана Емельяненко.

«Что касается его спортивных навыков и техники — я посмотрел, меня не впечатлило. Я не увидел ничего сверхъестественного», — сказал он «Известиям» и предположил, что спортсмен мог не показать всю силу.

Ранее, 9 мая, глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что успех Ивана Емельяненко зависит от его физической формы. По его словам, только в этом случае спортсмена можно будет назвать фаворитом боя с небольшим перевесом.

3 мая мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев заявил, что у Ивана Емельяненко больше шансов на победу, чем у Леденева. По его мнению, у второго спортсмена не хватит уровня подготовки в этом бою.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.