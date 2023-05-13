Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 30 снарядов натовского калибра
Мир
Украинский генерал признал существенные преимущества армии РФ перед ВСУ
Происшествия
В Донецке после обстрела ВСУ погибла мама с четырехлетним ребенком
Общество
В ЛНР подтвердили применение ракет Storm Shadow при ударе по Луганску
Мир
В граничащем с Россией районе Литвы разбился легкомоторный самолет
Происшествия
В Москве при обрушении части здания погиб рабочий
Происшествия
Мэр Горловки сообщил о повреждении банка и администрации при обстреле ВСУ
Общество
Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа
Общество
Прощание с Эдуардом Сагалаевым состоится в Москве 16 мая
Спорт
Европейский союз дзюдо поддержал решение IJF о допуске россиян к соревнованиям
Мир
СМИ сообщили об аннулировании виз финнов, ездящих в РФ за бензином
Общество
В Санкт-Петербурге священника посадили под домашний арест за попытку похищения
Экономика
Бастрыкин предложил национализировать главные секторы экономики РФ
Сюжет:

Леденев назвал предстоящий бой с Емельяненко самым большим вызовом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бой с дебютантом ММА Иваном Емельяненко станет «самым большим вызовом» в этом году. Об этом заявил в субботу, 13 мая, чемпион мира и Европы по борьбе дзюдо и самбо Алексей Леденев.

Спортсмены столкнутся в бою 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Леденев рассказал, что причина такого вызова для него — это фамилия соперника. Несмотря на заявление, дзюдоиста не впечатлила техника Ивана Емельяненко.

«Что касается его спортивных навыков и техники — я посмотрел, меня не впечатлило. Я не увидел ничего сверхъестественного», — сказал он «Известиям» и предположил, что спортсмен мог не показать всю силу.

Ранее, 9 мая, глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что успех Ивана Емельяненко зависит от его физической формы. По его словам, только в этом случае спортсмена можно будет назвать фаворитом боя с небольшим перевесом.

3 мая мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев заявил, что у Ивана Емельяненко больше шансов на победу, чем у Леденева. По его мнению, у второго спортсмена не хватит уровня подготовки в этом бою.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023