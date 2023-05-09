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Гаджиев назвал условие успеха Ивана Емельяненко в бою с Леденевым

Гаджиев: успех Ивана Емельяненко в бою с Леденевым зависит от его формы
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Фото: youtube.com
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Успех дебютанта ММА Ивана Емельяненко в поединке против российского дзюдоиста Алексея Леденева зависит от его физической формы. Об этом 9 мая заявил «Известиям» глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Иван Емельяненко, третий из братьев Емельяненко, не был никогда так популярен, хотя бойцовская среда его знала. Парень неплохо выступал в рукопашных поединках, боевом самбо. Позже решил свою жизнь со спортом не связывать, но в итоге в него вернулся», — сказал он.

Гаджиев при этом указал на сильные качества соперника Емельяненко — Алексея Леденева. По его словам, дзюдоист компенсирует недостаток бойцовской техники желанием, характером и волей.

При этом Гаджиев отметил, что успех Ивана Емельяненко зависит от его физической формы. По его словам, только в этом случае Емельяненко-младшего можно будет назвать фаворитом боя с небольшим перевесом.

«Если Ваня тренировался, не просто вышел отработать номер, заработать денег, то я бы посчитал, что он фаворит в бою с Алексеем. Наверное, Иван не в лучшей форме, но у него есть багаж выступлений именно в тех видах спорта, которые максимально похожи на смешанные единоборства. В этом плане Алексей Леденев еще сырой», — сказал глава Fight Nights Global.

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6 мая Иван Емельяненко рассказал, что в юности часто принимал участие в уличных драках. Соперников, по его словам, было больше пяти и они всё время провоцировали его. Боец отметил, что до последнего не хотел показывать свои навыки, но не выдержал. После конфликта он долго восстанавливался и приходил в себя из-за полученных травм.

Ранее, 3 мая, мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев поставил на победу Ивана Емельяненко над Леденевым. Однако российский боец, чемпион АСА Евгений Гончаров 2 мая предрек непредсказуемый бой между Леденевым и Емельяненко-младшим.

Емельяненко и Леденев сойдутся в поединке в рамках турнира очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого, на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.

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