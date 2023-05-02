Гончаров предрек непредсказуемый бой между Леденевым и Емельяненко-младшим

Российский боец, чемпион АСА Евгений Гончаров 2 мая заявил, что поединок Ивана Емельяненко и Алексея Леденева, который пройдет 26 мая в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», будет непредсказуемым.

До выхода соперников на ринг, по словам Гончарова, шансы бойцов примерно равны. Однако Леденев смотрится выигрышно, потому что у него за плечами разряд мастера спорта международного класса по дзюдо.

«Это <...> большое достижение. Дзюдо — очень сложный вид спорта. Выйти на такой уровень большого стоит», — заявил «Известиям» Гончаров.

В то же время благодаря правилам ММА у ранее не выступавшего Емельяненко-младшего в этом поединке есть шансы, добавил Гончаров.

Ранее в этот же день Емельяненко показал, как он готовится к поединку с Леденевым. В частности, он продемонстрировал, как провел энергичный боксерский спарринг, а также отточил удары коленом и размялся со скакалкой.

Для Емельяненко предстоящий бой станет дебютным в смешанных единоборствах. Он является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого, на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.