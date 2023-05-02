Боец Емельяненко показал подготовку к поединку с Леденевым

Боец ММА Иван Емельяненко показал 2 мая, как он готовится к поединку с дзюдоистом Алексеем Леденевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Он показал «Известиям», как провел энергичный боксерский спарринг, а также отточил удары коленом и размялся со скакалкой.

Для Емельяненко предстоящий бой станет дебютным в смешанных единоборствах. Он является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Леденев — российский дзюдоист, призер первенств Европы среди молодежи, чемпион России 2007 года, призер этапов Кубка мира. Он выступает в промоушене «Наше дело».

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего состоится четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.