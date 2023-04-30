«Известия» рассказали об ожиданиях от дебюта Ивана Емельяненко в MMA

Младший брат российских бойцов Федора и Александра Емельяненко Иван дебютирует в MMA 26 мая в поединке с дзюдоистом Алексеем Леденевым в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об ожиданиях от боя расскажут «Известия».

Ивану 35 лет, он мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою. Спортсмен ни разу не участвовал в профессиональных поединках, но много лет тренировался со своими братьями. Он начнет свою карьеру в том же году, в котором ее завершил Федор Емельяненко, проигравший в последнем бою американцу Райану Бейдеру.

В 2006 году Иван занял третье место на чемпионате России по боевому самбо среди юношей, а в 2009-м выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по рукопашному бою. Тем не менее, по словам Федора, он не хотел заниматься профессиональным спортом.

Братья оценивали успехи Ивана в единоборствах довольно скромно, однако слухи о его дебюте ходили еще в 2009 году. Предполагалось, что он может провести бой с Благоем Ивановым в Южной Корее на турнире промоушена Fighter Mania Championship. Но турнир не состоялся.

В 2010 году Иван ушел в армию. После демобилизации он учился в Университете имени Лесгафта в Санкт-Петербурге. В 2013 году спортсмен вернулся в Старый Оскол и начал работать в частной охране.

До Леденева соперником Ивана Емельяненко мог стать бразильский боксер Фабио Мальдонадо, который в 2016 году выступил в поединке против Федора. Также была информация о том, что Иван мог встретиться на ринге с блогером и бойцом поп-MMA Святославом Коваленко, который в 2022 году победил Александра Емельяненко.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего состоится четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова.

Помимо этого на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ 26 мая проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.