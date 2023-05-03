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Мусаев поставил на победу Ивана Емельяненко над Леденевым

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Фото: РЕН ТВ
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У дебютанта ММА Ивана Емельяненко больше шансов на победу, чем у его соперника по турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Алексея Леденева. Об этом 3 мая заявил мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев.

«Иван Емельяненко — дебютант для медиапространства. Но, как говорили его братья Александр и Федор, он так же с ними занимался, он мастер спорта. У Леденева просто не хватит бэкграунда в этом бою. Ставлю на победу Емельяненко — 60 на 40», — сказал Мусаев.

Днем ранее чемпион АСА Евгений Гончаров заявил, что поединок Емельяненко и Леденева будет непредсказуемым. При этом, по его мнению, Леденев смотрится выигрышно, потому что у него за плечами разряд мастера спорта международного класса по дзюдо.

2 мая Емельяненко показал, как он готовится к поединку с Леденевым. В частности, он продемонстрировал, как провел энергичный боксерский спарринг, а также отточил удары коленом и размялся со скакалкой.

Для Емельяненко предстоящий бой станет дебютным в смешанных единоборствах. Он является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

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Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого, на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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