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Емельяненко-младший рассказал о крупной уличной драке в юности

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Фото: vk.com
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Младший брат российских бойцов Федора и Александра Емельяненко Иван рассказал в интервью газете «Спорт-Экспресс» 6 мая, что в юности часто принимал участие в уличных драках.

Он отметил, что его юные годы прошли в Петербурге. Однако он старается не вспоминать о драках, в которых участвовал. В разговоре с журналистами решился вспомнить об одной, которая произошла в клубе после мастерского турнира.

Соперников, по словам Ивана Емельяненко, было больше пяти и они всё время провоцировали его. Боец отметил, что до последнего не хотел показывать свои навыки, но не выдержал.

В результате Емельяненко удалось одолеть нападавших, но он получил множество травм и долго восстанавливался.

«Двойной перелом, два смещения получил, на полгода спицы мне поставили <...>. Это мне урок был огромный», — добавил он.

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Ранее, 3 мая, мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев поставил на победу Ивана Емельяненко над Леденевым. Однако российский боец, чемпион АСА Евгений Гончаров 2 мая предрек непредсказуемый бой между Леденевым и Емельяненко-младшим.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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