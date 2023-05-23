Иван Емельяненко заявил, что настроен на продолжительную карьеру

Иван Емельяненко — брат известных российских бойцов Федора и Александра Емельяненко — заявил, что настроен на продолжительную карьеру и не намерен ограничиваться предстоящим боем с дзюдоистом, чемпионом России 2007 года Алексеем Леденевым.

«Нет, это точно не разовая акция. Причем неважно, как этот бой закончится <...> Я еще не набрал ту форму, в которой могу выступать. Я точно не один и не два боя проведу», — заявил Емельяненко 23 мая во время пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Олейник VS Томпсон».

Он отметил, что подготовка к бою у него проходила в Екатеринбурге. Спарринг-партнеры подбирались подходящие под его соперника — в основном борцы. Однако, по словам Емельяненко, упор делался не только на борьбу, но и на ударную технику.

Леденев, в свою очередь, 13 мая назвал предстоящий поединок с Емельяненко «самым большим вызовом» в этом году.

Ожиданиями от этой встречи ранее поделился спортивный комментатор Александр Садоков. 17 мая в беседе с «Известиями» он заявил, что Емельяненко покажет симбиоз своих старших братьев Федора и Александра в их лучшие годы.

Очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая. В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Кроме того, на ринг выйдут боец MMA Ильяс Якубов и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

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