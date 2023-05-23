Реклама
Прямой эфир
Мир
Въехавший в ворота рядом с Белым домом водитель обвиняется в покушении на Байдена
Политика
Востоковед допустил потерю Кылычдароглу голосов во втором туре выборов в Турции
Мир
Еврокомиссия выделила Киеву €1,5 млрд
Культура
К 320-летию Санкт-Петербурга появится NFT-коллекция
Политика
В Кремле объяснили слияние управления по кадрам и противодействию с коррупцией
Армия
Главком ВМФ России посетил оборонные предприятия Ирана и обсудил сотрудничество
Общество
Пушилин направился в Артемовск для оценки предстоящих работ
Авто
АвтоВАЗ продал недостроенный завод кузовов для новой Niva
Наука и техника
В Самарском университете создана программа для управления спутниками Луны
Экономика
Россия и Китай обсуждают создание совместных предприятий на территории РФ
Мир
Глава разведслужбы ФРГ заявил об отсутствии признаков военного ослабления РФ
Общество
Песков заявил о необходимости продолжения СВО после событий в Белгородской области
Сюжет:

Иван Емельяненко заявил, что настроен на продолжительную карьеру

Иван Емельяненко: я точно проведу не один и не два боя
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иван Емельяненко — брат известных российских бойцов Федора и Александра Емельяненко — заявил, что настроен на продолжительную карьеру и не намерен ограничиваться предстоящим боем с дзюдоистом, чемпионом России 2007 года Алексеем Леденевым.

«Нет, это точно не разовая акция. Причем неважно, как этот бой закончится <...> Я еще не набрал ту форму, в которой могу выступать. Я точно не один и не два боя проведу», — заявил Емельяненко 23 мая во время пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Олейник VS Томпсон».

Он отметил, что подготовка к бою у него проходила в Екатеринбурге. Спарринг-партнеры подбирались подходящие под его соперника — в основном борцы. Однако, по словам Емельяненко, упор делался не только на борьбу, но и на ударную технику.

Шторма предупреждение: как Шлеменко второй раз выиграл у Эномото
У швейцарца вновь есть вопросы к судьям, в соглавном бою Пираев уверенно победил Капораля

Леденев, в свою очередь, 13 мая назвал предстоящий поединок с Емельяненко «самым большим вызовом» в этом году.

Ожиданиями от этой встречи ранее поделился спортивный комментатор Александр Садоков. 17 мая в беседе с «Известиями» он заявил, что Емельяненко покажет симбиоз своих старших братьев Федора и Александра в их лучшие годы.

Очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая. В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Кроме того, на ринг выйдут боец MMA Ильяс Якубов и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Билеты на суперсерию можно приобрести по ссылке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023