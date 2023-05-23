Александр Емельяненко назвал слабые стороны Евгения Ершова

Блогер Евгений Ершов не обладает нокаутирующим ударом и не чувствует борьбу, заявил российский боец Александр Емельяненко в преддверии их поединка.

«Я вижу своего соперника терпеливым. Он не бьющий, не нокаутер. Он может продержаться весь бой <...> Бороться он не борется, борьбы он вообще не чувствует. Для меня он хороший удобный соперник», — заявил Емельяненко 23 мая во время пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Олейник VS Томпсон».

14 мая Ершов отметил, что предстоящий поединок с Емельяненко может стать для него «трамплином в мир боев», если удастся «вырубить» соперника.

Очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая. В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова станет соглавным поединком.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также бой проведут боец MMA Ильяс Якубов и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Билеты на суперсерию можно приобрести по ссылке.