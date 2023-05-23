Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил об успешном сотрудничестве стран ЕАЭС
Мир
В Одесской области решили снести памятник Зое Космодемьянской
Мир
В США заявили об уязвимости F-16 перед авиацией РФ при их передаче Украине
Армия
В ДНР считают очень вероятной попытку ВСУ отбить Артемовск
Общество
ГП попросила признать геноцидом преступления нацистов в Подмосковье в 1941–1942 годах
Общество
В Донецке 2 тыс. абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
Политика
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Армия
Шойгу заявил о передаче Западом оружия Украине более чем на $65 млрд
Общество
Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за дождя и града в Москве
Общество
Источник сообщил о возможной провокации Киева в Харькове с целью обвинить Москву
Общество
Верховный суд России ликвидировал партию ПАРНАС
Авто
Бывшее российское представительство Mercedes-Benz объявило о ребрендинге
Сюжет:

Александр Емельяненко назвал слабые стороны Евгения Ершова

Емельяненко: Ершов не обладает нокаутирующим ударом и не чувствует борьбу
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогер Евгений Ершов не обладает нокаутирующим ударом и не чувствует борьбу, заявил российский боец Александр Емельяненко в преддверии их поединка.

«Я вижу своего соперника терпеливым. Он не бьющий, не нокаутер. Он может продержаться весь бой <...> Бороться он не борется, борьбы он вообще не чувствует. Для меня он хороший удобный соперник», — заявил Емельяненко 23 мая во время пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Олейник VS Томпсон».

Шторма предупреждение: как Шлеменко второй раз выиграл у Эномото
У швейцарца вновь есть вопросы к судьям, в соглавном бою Пираев уверенно победил Капораля

14 мая Ершов отметил, что предстоящий поединок с Емельяненко может стать для него «трамплином в мир боев», если удастся «вырубить» соперника.

Очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая. В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова станет соглавным поединком.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также бой проведут боец MMA Ильяс Якубов и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Билеты на суперсерию можно приобрести по ссылке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023