Ершов выразил надежду на возможность «вырубить» Емельяненко

Блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов заявил 14 мая в беседе с «Известиями», что предстоящий поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко может стать для него «трамплином в мир боев», если удастся «вырубить» соперника.

«Это не старик, это мужик, который сам выходит на бой, который хочет драться, который является легендой. В мир боев это хороший такой трамплин, особенно если получится как-то его «вырубить», — сказал он.

Ершов рассказал, что специально для этой схватки готовит стиль, который раньше никогда не применял.

Кроме того, спортсмен поделился своим планом на бой с Емельяненко.

«В партере — 100% нет. Потому что человек — самбист, имеющий невероятно много опыта. В какую-нибудь кимуру меня зацепит или за шейку и всё, что я сделаю. Поэтому, даже если до партера доходит, удержание 15 секунд и всё, и убегать подальше. Поэтому да, стойка, скорее всего, стойка», — добавил он.

Схватка бойцов состоится в рамках турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 26 мая.

Ранее, 11 мая, Ершов выразил надежду, что его соперник даст достойный отпор в предстоящем бою.

Как считает чемпион мира и Европы по борьбе дзюдо и самбо Алексей Леденев, исход боя Ершова и Емельяненко зависит только от того, в какой форме будет последний спортсмен. Леденев также отметил физическую подготовку Ершова. По его словам, спортсмен сейчас весит около 100 кг с лишним, тогда как два года назад его вес составлял 80 кг.

Российский боксер Эдуард Трояновский, в свою очередь, предположил, что Ершов вполне может победить в бою с Емельяненко. Он указал на то, что блогеры успешно участвуют в профессиональных боях, как, например, американец Джейк Пол. Поэтому у Ершова, как считает Трояновский, есть все шансы на победу.

Там пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого, на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало — в 23:00.