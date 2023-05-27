Томпсон одолел Олейника нокаутом на турнире РЕН ТВ

Британец Оли Томпсон одержал победу над российским бойцом ММА Алексеем Олейником в поединке в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию в ночь на 27 мая ведет телеканал РЕН ТВ.

Ранее в этот день российский боец MMA Алексей Олейник 26 мая поделился ожиданиями от грядущего боя против британца Оли Томпсона.

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли процедуру взвешивания. У бойцов главного поединка вечера — звезды ММА россиянина Алексея Олейника и британца Оли Томпсона — 119,4 кг и 105,9 кг соответственно.

23 мая Олейник рассказал, что будет сложно провести свой коронный удушающий прием Томпсону, но пообещал попробовать.

В свою очередь, 21 мая, Якубов сказал «Известиям», что много тренируется и работает ради своей семьи. По его словам, медали и кубки — это всего лишь железо, которое «ничего не стоит в этой жизни», а семья является самым дорогим и важным на свете.

Томпсон 19 мая предупредил, что его физическая форма лучше, чем думают многие. Он подчеркнул, что имеет все шансы на победу над россиянином.

Поединок Олейника против Томпсона — главное событие турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

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