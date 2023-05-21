Боец Якубов назвал цель победы над Рябым

Боец MMA Ильяс Якубов 21 мая рассказал «Известиям», для чего много тренируется и работает.

«Хочу прокормить свою семью, для себя в этой жизни ничего не нужно. Я для своей семьи это всё делаю», — сказал боец.

По его словам, медали и кубки — это всего лишь железо, которое «ничего не стоит в этой жизни», а семья является самым дорогим и важным на свете. По его словам, семья — это самое дорогое, что у него есть.

«Здоровье уйдет рано или поздно, поэтому будем делать всё для семьи», — заключил он.

Боец прилетел в Москву для участия в поединке с бойцом Юрием Рябым.

Очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая. В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

19 мая Томпсон заявил, что его физическая форма лучше, чем многие думают. Он отметил, что на подготовку к возвращению на ринг у него не ушло много времени. Томпсон также назвал своего российского соперника крутым парнем.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.