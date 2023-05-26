Олейник поделился ожиданиями перед боем с Томпсоном

Российский боец MMA Алексей Олейник 26 мая поделился ожиданиями от грядущего боя против британца Оли Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Он отметил, что подготовка к бою проходила отлично.

«Я жду отличного боя. Я уверен, что мы покажем хороший бой. Это, в принципе, самое главное. Я думаю, что мы покажем просто бой двух профессионалов», — подчеркнул Олейник в беседе с «Известиями».

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли процедуру взвешивания. У бойцов главного поединка вечера — звезды ММА россиянина Алексея Олейника и британца Оли Томпсона — 119,4 кг и 105,9 кг соответственно.

23 мая Олейник рассказал, что будет сложно провести свой коронный удушающий прием Томпсону, но пообещал попробовать.

Томпсон 19 мая предупредил, что его физическая форма лучше, чем думают многие. Он подчеркнул, что имеет все шансы на победу над россиянином.

Поединок Олейника против Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся российский боец MMA Ильяс Якубов и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.