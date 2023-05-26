Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции заявили о поддержке мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Мир
МИД Италии выступил за поддержку любых инициатив для мира на Украине
Мир
Шольц пообещал защиту странам Прибалтики в случае военного нападения на них
Общество
Мэр Мариуполя заявил об отсутствии жертв после удара ВСУ
Мир
Белград проведет экстренное заседание Совбеза из-за событий в Косово
Мир
МИД обвинил Запад в игнорировании интересов голодающих в Африке
Мир
Посольство Ирака в Швейцарии подверглось нападению
Мир
В Чехии задержали подозреваемого в крупнейшем пожаре в истории страны
Мир
Жители Сербии вышли на крупнейший митинг в поддержку Вучича
Происшествия
Украинские боевики выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты
Мир
Черногория выдала России обвиняемого в тяжком преступлении
Туризм
Путин объяснил возобновление авиасообщения с Грузией поддержкой граждан и бизнеса
Сюжет:

Олейник поделился ожиданиями перед боем с Томпсоном

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец MMA Алексей Олейник 26 мая поделился ожиданиями от грядущего боя против британца Оли Томпсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Он отметил, что подготовка к бою проходила отлично.

«Я жду отличного боя. Я уверен, что мы покажем хороший бой. Это, в принципе, самое главное. Я думаю, что мы покажем просто бой двух профессионалов», — подчеркнул Олейник в беседе с «Известиями».

Удав под дых: возвращение Олейника и поединки братьев Емельяненко
Что готовит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли процедуру взвешивания. У бойцов главного поединка вечера — звезды ММА россиянина Алексея Олейника и британца Оли Томпсона — 119,4 кг и 105,9 кг соответственно.

23 мая Олейник рассказал, что будет сложно провести свой коронный удушающий прием Томпсону, но пообещал попробовать.

Томпсон 19 мая предупредил, что его физическая форма лучше, чем думают многие. Он подчеркнул, что имеет все шансы на победу над россиянином.

Поединок Олейника против Томпсона станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Кроме того, на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся российский боец MMA Ильяс Якубов и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023