В Киеве задумались о замене бюста Пушкина на Стуса на станции метро

Жители Киева проголосовали за замену бюста Александра Пушкина на поэта Василия Стуса на станции метро «Университет». Об этом 26 мая рассказал канал «Громадське».

«В приложении «Киев цифровой» проголосовали, как заменить бюсты российских деятелей на станции метро «Университет»: Александра Пушкина — на Василия Стуса», — рассказало издание.

Писателя Максима Горького предложили заменить на историка Михаила Грушевского, ученого Михаила Ломоносова — на князя Владимира Великого, химика Дмитрия Менделеева — на хирурга Николая Пирогова.

На станции также расположены бюсты патофизиолога Александра Богомольца, поэтов Григория Сковороды и Тараса Шевченко, писателя Ивана Франко. Станция была открыта в 1960 году.

3 мая сообщалось, что в Киеве приняли концепцию, направленную на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни украинской столицы.

В этот же день Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс сноса на Украине связанных с Российской империей и СССР памятников.

До этого, 21 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает давать географическим объектам названия, связанные с РФ. Теперь географическим объектам на Украине нельзя присваивать названия, связанные с достопримечательностями России, городами и датами и событиями.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.