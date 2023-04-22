Зеленский запретил присваивать географическим объектам связанные с РФ названия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которые запрещает давать географическим объектам названия, связанные с РФ. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно документу, теперь на Украине географическим объектам нельзя присваивать названия достопримечательностей России, городов и связанных со страной датами и событиями.

Также запрет распространяется на названия, связанные с российскими деятелями, которые «совершали военную агрессию против Украины и других государств» или «преследовали диссидентов за критику тоталитарного советского и российского режима».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

20 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что власти Украины хотят снести в подконтрольном киевскому режиму Запорожье памятник участникам освобождения города от нацистских немецко-фашистских захватчиков. Он отметил, что о своих планах власти Киева сообщили именно в день рождения Адольфа Гитлера.

19 апреля стало известно, что в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины переименуют 25 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и Советским Союзом. В частности, улицу в честь русского писателя Николая Чернышевского собираются переименовать в улицу Макеевскую, а переулок, носящий имя русского писателя Александра Герцена, — в переулок Дмитрия Чижевского, члена Центральной рады, существовавшей на Украине в 1917–1918 годах.