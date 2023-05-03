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В Киеве приняли концепцию тотальной украинизации города

«Вечерний Киев»: власти Киева приняли концепцию тотальной украинизации города
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Фото: ТАСС/Zuma
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В Киеве приняли концепцию, направленную на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни украинской столицы. Об этом 3 мая сообщило издание «Вечерний Киев».

Соответствующее решение приняли депутаты местного городского совета. Концепция рассчитана на 2023–2025 годы и включает в себя 10 пунктов, которые затронут сферы образования, культуры, сферу услуг и общественный транспорт.

Концепция предусматривает создание курсов и разговорных клубов украинского языка в городских библиотеках Киева, открытие офиса языковой культуры, показ классики украинского кино и современных картин. Речь идет также о разработке и реализации образовательных программ по украинскому языку для неформального обучения граждан, в том числе инвалидов.

Кроме того, в городе планируется проводить форумы, семинары, круглые столы, стендапы и фестивали для реализации государственной языковой политики.

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Ранее в этот день Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс сноса на Украине связанных с Российской империей и СССР памятников.

До этого, 21 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, которые запрещает давать географическим объектам названия, связанные с РФ. Теперь географическим объектам на Украине нельзя присваивать названия достопримечательностей России, городов и связанных со страной датами и событиями.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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