МИД РФ назвал агрокорпорации Запада бенефициарами роста цен на продовольствие

Страны Запада замалчивают, что их крупнейшие агрокорпорации являются главными бенефициарами роста цен на продовольствие и удобрения. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Американцы и европейцы, голословно обвиняя Россию в провоцировании угроз голода, не только с ходу отвергают любые указания на деструктивное воздействие их санкций, но и тщательно замалчивают тот факт, что главными бенефициарами роста цен на продовольствие и удобрения, дестабилизации их поставок на мировые рынки являются крупнейшие западные агрокорпорации», — рассказал он.

Замминистра сообщил, что речь идет о так называемой большой четверке — американских компаниях Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill и нидерландской Louis Dreyfus. На их долю приходится до 90% мирового товарооборота сельхозяйственной продукции.

По его словам, в прошлом году эти компании получили рекордную прибыль с продаж из-за спекуляции на искусственном ажиотаже в связи с возможным дефицитом и инфляцией.

Вершинин обвинил западные страны в желании получать за бесценок сырую сельхозпродукцию для переработки и поставки в виде готовых товаров с высокой добавленной стоимостью.

Замминистра считает, что Запад использует развивающиеся страны в качестве источника дешевого сырья, чтобы поддерживать рентабельность своей обрабатывающей промышленности.

Кроме того, он сообщил, что коллективный Запад ведет дезинформационную кампанию по обвинению России в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке.

«На нашу страну огульно возлагается ответственность за «грядущий глобальный голод» на фоне роста мировых цен на продукты питания, удобрения, энергоносители, сбоев в международной финансовой системе, которые якобы спровоцированы специальной военной операцией на Украине», — заявил замминистра.

Он отметил, что в международной экспертной среде в качестве первопричин продовольственного кризиса называют макроэкономические перекосы и просчеты крупнейших западных стран, привыкших все свои трудности решать за счет бесконтрольной денежной эмиссии.

Вершинин добавил, что введенные против России санкции усугубили разбалансировку мировых рынков.

Ранее, 25 мая, МИД РФ предупредил о последствиях блокировки российского сельхозэкспорта. В ведомстве указали, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты».

22 мая председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил «Известиям», что Запад ставит политические интересы выше гуманитарных целей. Таким образом он прокомментировал нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к международной системе SWIFT в рамках зерновой сделки.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки.

21 мая в МИД России заявили, что механизм санкционного давления, созданный странами Группы семи, стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса. От ограничений страдают развивающиеся страны, отметили в ведомстве.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя призыв главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине для вывоза зерна, заявил, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, ранее введенных США и Евросоюзом, которые мешают свободной торговле.

До этого, 17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.