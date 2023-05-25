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СМИ заявили о смерти Тины Тернер по естественным причинам

Daily Mail: Тина Тернер умерла по естественным причинам
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Фото: TASS/CAROLINE BREHMAN
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Звезда рок-н-ролла Тина Тернер умерла по естественным причинам. Об этом 25 мая сообщило издание Daily Mail со ссылкой на представителей артистки.

Они напомнили, что ранее певица боролась с раком кишечника, более 40 лет страдала гипертонией, что, в свою очередь, вызвало проблемы с почками.

После смерти певицы многие цитировали ее признание, что она думала об эвтаназии в 2016 году, до того, как ей стало известно, что пересадка почки возможна и она годом позже получила орган от своего мужа Эрвина Баха.

В апреле в своем последнем публичном выступлении она рассказала The Guardian, что не боится смерти и надеется, что мир запомнит ее именно такой.

«Ничего. Жизнь — это приключение , и я принимаю каждый день с тем, что он приносит», — ответила она на вопрос, что ее пугает в старении.

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Тело Тернер могут кремировать в соответствии с ее приверженностью буддизму. В крематории цюрихского кладбища Нордхайм журналистам заявили, что буддисты могут быть похоронены в соответствии с предписаниями своей веры, то есть путем кремации.

Церемония прощания с артисткой пройдет в частном порядке, на нее прибудут только члены семьи и близкие друзья артистки.

Исполнительница ушла из жизни 24 мая в возрасте 83 лет в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария. Несмотря на ее тяжелые заболевания, известие о смерти Тернер шокировало ее миллионы поклонников по всему миру.

На сцену Тернер вышла в возрасте 18 лет, став вокалисткой в группе Айка Тернера Kings of Rhythm. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как сольный исполнитель, продавший самое большое количество билетов на свои концерты в музыкальной истории. Также Тернер обладательница двенадцати премий «Грэмми».

В 1991 году артистка была включена в Зал славы рок-н-ролла.

В 2013 году Тернер отказалась от американского гражданства и стала подданной Швейцарии, как и ее супруг. Последние десятилетия артистка жила в Швейцарии.

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