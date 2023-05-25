Представитель Тины Тернер рассказал о похоронах певицы

На похоронах американской певицы Тины Тернер будут присутствовать только члены ее семьи и близкие друзья. Об этом в четверг, 25 мая, сообщила британская газета Mirror со ссылкой на представителя артистки.

«Будет частная похоронная церемония, на которой будут присутствовать близкие друзья и семья. <...> Это будет очень личное дело», — приводит его слова издание.

Ранее представитель певицы заявил, что вместе со смертью Тернер «мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания».

Тина Тернер ушла из жизни 24 мая в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария. Она перенесла несколько серьезных заболеваний, в том числе рак кишечника, ей было сделано несколько операций. За два года до смерти артистка заявила, что больше не дает концерты и прекращает выступления, так как хочет провести последние годы жизни вдали от публики.

Певица родилась 26 ноября 1939 года под именем Анна Мэй Буллок в небольшом городке Нэтбуш, штат Теннесси, в рабочей семье. В середине 1970-х годов артистка посвятила этому городу одну из своих песен.

На сцену Тернер вышла в возрасте 18 лет, став вокалисткой в группе Айка Тернера Kings of Rhythm. За свою карьеру она провела десятки мировых туров и вошла в Книгу рекордов Гиннесса как сольный исполнитель, продавший самое большое количество билетов на свои концерты в музыкальной истории. Также Тернер обладательница восьми премий «Грэмми».

В 1991 году артистка включена в Зал славы рок-н-ролла.

Оперная певица Любовь Казарновская в разговоре с «Известиями» рассказала, что Тернер была уникальным явлением. Она отметила темперамент и эмоциональную силу певицы. По словам Казарновской, поп-дива была «госпожой 400 тыс. вольт».

Пианист Денис Мацуев, в свою очередь, назвал Тернер одним из ярчайших представителей мировой поп-культуры. Он подчеркнул необходимость почтить память «великой женщины, великой певицы и великой актрисы».