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Мацуев назвал Тину Тернер одной из ярчайших представителей поп-культуры

Пианист Мацуев назвал Тину Тернер одной из ярчайших представителей мировой поп-культуры
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Пианист Денис Мацуев 24 мая заявил, что скончавшаяся певица Тина Тернер была эпохой мировой поп-культуры.

«Тина Тернер — одна из ярчайших представителей мировой поп-культуры, которая обладала удивительной индивидуальностью, удивительной харизмой, энергетикой. Она создала свой мини-театр на сцене. Это не просто поп-певица, а большая актриса. Это эпоха музыкальной культуры, и не только Америки, а вообще мировой культуры. Это не просто певица, это огромная личность», — сказал Мацуев в разговоре с «Известиями».

По словам Мацуева, замены таким людям, как Тина Тернер, абсолютно нет.

«Понятно, что времена изменились, мода на другое сейчас. Но это все равно вечно, как Элвис Пресли, Beatles или Queen, Рихтер, Ростропович, Коган, это вписано в историю на долгие-долгие годы. И через 100 лет это будут помнить, потому что это классика, это настоящая поп-классика», — отметил пианист.

Он подчеркнул необходимость почтить память «великой женщины, великой певицы и великой актрисы».

Ранее в этот день сообщалось, что Тина Тернер ушла из жизни в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Отмечается, что она провела последние дни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха.

В свою очередь, певица Татьяна Буланова в разговоре с «Известиями» сказала, что Тина Тернер была одной из великих артисток современности.

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